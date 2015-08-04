现代礼仪：职场成功十诫

（Mary M. Mitchell撰写并出版了多部有关礼仪的书籍，它们以11种语言发行，近期出版的包括《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透8月3日 - 100多年前，传奇大亨洛克菲勒说：“我将为与人打交道的能力付出比阳光下其他任何技能都多的钱。”

此后，谷歌等企业的研究也印证了他的观点，最有效的经理人和高管拥有出色的人际能力。

因此，以下是我的《有效商业行为十诫》（Ten Commandments for Effective Business Behavior）：

1. 正面的态度。每个人都有不顺心的日子。没人有权利迁怒于他人。粗鲁、无理、情绪低落和无端发脾气等行为可能对你的事业构成影响。

2. 在网上尊重自己和他人。电子邮件是永久的证据。社交媒体是个雷区。如果你不希望你的母亲看到，就不要点击“发送”。

3. 守时。让别人等待是一个大错误。现场约定、电子邮件和电话让别人等待都是如此。迟到最终会弄巧成拙。每个人都很忙，每个人的时间都是宝贵的。迟到只会让你看起来不振作。

4. 公共场合表扬，私下批评。如果你想提升某人的表现，公开指责是最差的方式。这么做除了羞辱对方外没有其他意义，还可能引发激烈的报复。请记住，办公室八卦看起来比八卦的对象要差得多。

5. 在应酬中尊重社交礼仪。礼仪只是很友好的常识问题。确保对邀请做出合适地回应，绝不要带未受邀请的客人。如果你说了会到，就不要不出现。好的宾客在社交场合做出的贡献和好的东道主一样多，如果不是更多的话。

6. 不要弄错名字。我们都会忘记别人的名字。说“请再告诉我一次你的名字，我的脑子刚刚僵住了”是没有任何问题的。但你写一个名字却不确认拼写是否正确就有问题了。这可能让你的事业受挫。请记住，如今有四代人活跃在工作场合，想当然地认为你可以叫某人的名（不包括姓）是个巨大错误。

7. 在电话上讲话要慢、要清晰。你的声音中能听出微笑，因此请微笑，否则你听起来似乎生气。但在与官方人员、不同文化或年龄段的人讲话时不要这么做。

8. 不要说脏话。不要将庸俗和语法不佳作为你个人的标准，而经常使用“请”、“谢谢”和“抱歉”等词语有助于你的事业发展。

9. 穿着得体。不要乱穿衣，穿着得体比做出时尚声明更重要。

10. 负责任。我们都会犯错误。这并不让我们获得指责他人错误的权力。承认你不知道所有答案并不可耻。但不愿寻找答案是可耻的。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。