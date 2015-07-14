现代礼仪：脏话可能影响你的职业生涯

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月13日 - （Pamela Eyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

Careerfinder在2012年进行的调查显示，脏话不仅可能影响你的名声，还可能影响你获提升的机会。

调查涉及各行各业、各种规模公司的2,000多名招聘经理和3,800多名员工，64%的雇主称对说脏话的雇员印象不好，57%的雇主称提拔在办公室里说脏话员工的可能性更小。

那么都是谁在说脏话呢？调查指出，一半的受访者在办公室说过脏话，他们中的大多数（95%）称他们在同事面前说脏话。

另外51%的受访者承认在老板或上级面前说过脏话。你可能以为只有男性才说脏话，但调查表明女性也一样，47%的女性受访者承认在工作时间说过脏话。

现在大家面临的压力日益增大，说脏话可能是减压的一种方式。但这并不意味着办公室应该像个醉酒后的摔跤赛场所或是电影《华尔街之狼》中的一个场景。（该片是吉尼斯世界纪录中脏话最多的一部电影！）

即使是优雅的专业人士，有时也会失控，但你下次感觉想说脏话时，考虑一些下面的贴士。

挥之不去的印象 ：俗话说，什么人说什么话，如果你的话不好听，那将对你的整体职业形象产生负面影响。

永久的记录：很多时候，脏话可能被解读为骚扰，特别是其中有性别歧视意味的时候。

保持优雅：如果你一定要咒骂，请确保你的语言既能被社会接受、又有创造性。

回避：如果你在承受压力时容易说脏话，请确保不要在客户面前这么做。（完）