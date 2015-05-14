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娱乐体育 | 2015年 5月 14日 星期四 18:30 BJT

歌手莎拉布莱曼取消前往国际空间站的计划

路透佛罗里达卡纳维拉尔角5月13日（记者 Irene Klotz） - 英国女高音歌手莎拉布莱曼周三发布声明称，由于家庭原因，取消前往国际空间站的计划。

莎拉布莱曼从1月开始在俄罗斯星城接受训练，准备搭乘俄罗斯“联盟”号载人飞船前往国际空间站，并在那里停留10天。

安排此行的美国民间企业Space Adventures称，莎拉布莱曼原本将为此行支出约5,200万美元。

“莎拉布莱曼称，由于家庭原因，她不得不改变主意，目前推迟宇航员训练和飞行计划，”莎拉布莱曼在其Facebook页面发布的声明显示。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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