特写：一叙利亚移民通过高价“五星”之旅顺利抵达欧洲

图为2015年6月6日在斯德哥尔摩北部拍到的一位逃到瑞典的难民资料图片。 REUTERS/Cathal McNaughton

路透迪拜9月7日（记者 Sami Aboudi） - 富裕的阿联酋并不是叙利亚人逃离战争的正常跳板，但却是Tareq踏上“五星”之旅、奔往瑞典开始新生活的起点。他花了大价钱避免了大多数难民面临的巨大风险和困难。

在人贩子的帮助下，26岁的Tareq只用了三周时间就从迪拜抵达了瑞典，旅途相对舒适。这些人贩子在中东和欧洲运营着代理网络。

移民们通常为跨海前往欧洲支付700欧元（780美元），他们获得的是人贩子运营的偷渡船上的一席之地，这些船很拥挤，往往不适于航海。

但Tareq去年购买的是3,000欧元“旅行套餐”，他位于大马士革的中产家庭为他提供了资助。他的家庭还能够为虚假身份文件等再多支付数千欧元。叙利亚难民能在瑞典自动获得居留权。

虽然价格高昂，但他安全抵达了，而今年试图跨海从北非前往意大利或是从土耳其渡海前往希腊的难民中超过2,500人死亡。

大马士革市中心并未受到叙利亚内战的严重波及，但那里的年轻人仍可能被召入伍。即使他们不需要参加战斗，低迷的经济也让他们不好找工作。

“我发现自己要么选择啃老，要么搏一把，搏一把是希望跨海后能有机会过上更好的生活，”这名留着胡子的高挑年轻男子从瑞典北部城镇布利登通过Skype对路透说道。

Tareq是市场营销专业毕业生，当时在叙利亚的他18个月内浏览了无数猎头的网站，参加了无数的面试，但没有找到工作。2012年他通过商务签证前往阿联酋，加入了亲戚运营的一家公司，当时叙利亚国内冲突还处在早期。

很多叙利亚人和持有叙利亚证件的巴勒斯坦人在战争期间投奔了已经住在阿联酋的亲属和朋友。但由于亲戚的公司出现变故，Tareq也未能在黎巴嫩和阿尔及利亚找到工作。因此他的目光转向了欧洲。

去年的一天，他打包了一条蓝色牛仔裤、手机和笔记本电脑，加入了很多同胞期待前往欧盟避难之旅。

联合国难民署曾表示，今年从中东、亚洲和非洲前往欧洲的难民和移民数量已经超过了30万，而2014年全年只有21.9万。

但这些人中能支付像Tareq之行高昂费用的人很少。Tareq的家人在劝阻他失败后，决定为他的瑞典之旅支付费用。Tareq将瑞典描述为移民的梦幻目的地。

“我们进行研究后发现，如果你多付些钱，你就能享受五星之旅，”Tareq的母亲Rema说道，Rema仍待在中东。“我们希望他的脚趾头都不会湿。”

Tareq从迪拜开始旅途，乘飞机前往土耳其，叙利亚人前往土耳其几乎不会遇到什么官僚主义的阻碍。在伊斯坦布尔，其叙利亚同胞帮他与人贩子接上了头。

在土耳其一个酒店待了一周后，Tareq飞到了土耳其海滨城市伊兹密尔，他在那里登上了一艘很小但很舒适的船，开始了前往希腊罗得岛的短途航行。

走这条路线的大多数移民乘坐的是可充气橡皮艇，很容易翻船。但Tareq乘坐的船更加结实，船上只有几名乘客，最后一小段距离才换乘了小艇。

Tareq当时最担心的是被希腊海警拦下。“幸运的是，这样的事情并没有发生，几个小时后我们就足够接近罗得岛了，船长让我们换乘橡皮艇登岸。”

在人贩子的指示下，他乘坐出租车前往最近的警察局注册为一名难民。他在那里被扣留并居住了两晚，然后获得释放，条件是他不会离开罗得岛。

Tareq并未理会，与人贩子取得联系后，从罗得岛前往了希腊首都雅典。

住在雅典北部酒店里的Tareq又收到了家人4,000欧元汇款，用这些钱购买了一本假法国护照和一个斯洛伐克身份证，并登上了前往法国的飞机。

抵达法国后，Tareq可以通过申根旅行无障碍地前往瑞典。

瑞典拥有久远的欢迎难民历史。难民进入瑞典所需的书面文件很少，且入境后会获得医疗检查，随后被送往临时住所。去年前往瑞典避难的人有8.1万，人数在欧洲国家中仅次于德国，其中叙利亚人最多。

在布利登的新家度过了一个平静的夜晚后，Tareq申请了瑞典永久居留权。

“几年后，我将能够手持瑞典护照回到中东，”他说道。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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