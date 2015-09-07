晚上睡不好？智能设备可能有助改善睡眠质量

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透柏林9月4日 - 失眠症患者、轻睡眠者和其他每天早上都睡眼朦胧的人可能是科技公司下一个目标。
三星电子(005930.KS)和松下电器(6752.T)都在柏林消费电子展（IFA）上展示了帮助人们改善睡眠的设备。
三星电子产品负责人Yoon C. Lee表示，三星Sleep Sense夜间可放在床垫下，能够监控心跳、呼吸和动作。数据被传输到平板电脑上，可在早餐时进行分析。
Sleep Sense还可以连接空调以及电子窗帘或灯，根据用户的身体状况调节室内温度和灯光。
松下电器展示了类似的样品，可以测量睡眠节奏，并让闹钟在轻睡眠期间轻柔地将用户叫醒，而不是在用户睡得正酣时突然响起闹铃。
该设备可与空调连接；如果与咖啡机连接，用户早上就可以喝到新鲜的咖啡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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