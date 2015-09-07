晚上睡不好？智能设备可能有助改善睡眠质量

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林9月4日 - 失眠症患者、轻睡眠者和其他每天早上都睡眼朦胧的人，可能是科技公司下一个目标。
三星电子 和松下电器 都在柏林消费电子展（IFA）上展示了帮助人们改善睡眠的设备。
三星电子产品负责人Yoon C. Lee表示，三星Sleep Sense夜间可放在床垫下，能够监控心跳、呼吸和动作。数据被传输到平板电脑上，可在早餐时进行分析。
Sleep Sense还可以连接空调以及电子窗帘或灯，根据用户的身体状况调节室内温度和灯光。
松下电器展示了类似的样品，可以测量睡眠节奏，并让闹钟在轻睡眠期间轻柔地将用户叫醒，而不是在用户睡得正酣时突然响起闹铃。
该设备可与空调连接；如果与咖啡机连接，用户早上就可以喝到新鲜的咖啡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”