晚上睡不好？智能设备可能有助改善睡眠质量

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林9月4日 - 失眠症患者、轻睡眠者和其他每天早上都睡眼朦胧的人，可能是科技公司下一个目标。

三星电子 和松下电器 都在柏林消费电子展（IFA）上展示了帮助人们改善睡眠的设备。

三星电子产品负责人Yoon C. Lee表示，三星Sleep Sense夜间可放在床垫下，能够监控心跳、呼吸和动作。数据被传输到平板电脑上，可在早餐时进行分析。

Sleep Sense还可以连接空调以及电子窗帘或灯，根据用户的身体状况调节室内温度和灯光。

松下电器展示了类似的样品，可以测量睡眠节奏，并让闹钟在轻睡眠期间轻柔地将用户叫醒，而不是在用户睡得正酣时突然响起闹铃。

该设备可与空调连接；如果与咖啡机连接，用户早上就可以喝到新鲜的咖啡。（完）