英国哈里王子称很想要孩子 还在等待自己的另一半

路透伦敦5月11日 - 英国哈里王子周一称，他很想要孩子，但仍在等待“分担压力”的另一半。

哥哥威廉王子的第二个孩子夏洛特公主出世后，哈里王子降为英国王位第五顺位继承者。他承认夏洛特公主的出世让他很想组建自己的家庭。

“我现在当然想要孩子，但总要一步一步来，”哈里王子接受天空电视台采访时说道。

“但愿我自己也能处理得很好。能有个人分担压力当然很好。但你要知道，那个时刻将会到来，该发生的总要发生。”

“有时会感觉是时候稳定下来了，有时会感觉时机未到，我觉得这些事不能勉强，该发生的时候就会发生。”哈里王子说道。

哈里王子在英军中担任上尉，目前正在新西兰旅行，近期刚刚完成一个月长的澳大利亚国防军借调。他说自己错过了侄女的出生，但威廉王子给他发了一些照片。

“我特别想见到她，抱抱她。她来得有点晚，因此我很想念她。除此以外，这对威廉夫妇来说是特别好的消息。因此我很兴奋。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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