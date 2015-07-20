美国总统奥巴马带女儿到纽约中央公园散步 安保如临大敌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约7月18日 - 直升机在上方盘旋、骑摩托车的纽约警察清走游客、约50名高度紧张的特勤局特工遍布四面八方。
这就是美国总统周六到纽约中央公园（Central Park）散步的情景。
奥巴马本周末在曼哈顿，试图与女儿们共处，让她们在纽约玩得开心。
奥巴马的总统任期还有18个月，他除了努力完成想做的事以外，也在期待更多活动自由的人生新的篇章。
这不是奥巴马首次试图摆脱安全和官场的束缚，但这是他入主白宫之后首次成功到中央公园散步。他在20世纪80年代曾在纽约哥伦比亚大学读书。
2012年，担任总统四年的奥巴马谈到了当总统对自由的限制。在再次当选前的一次竞选活动上，奥巴马谈到他曾想戴假胡子在曼哈顿散步和买热狗，但这种想法迅速被特勤局否定。
“我说，我只是很想再到中央公园散步，回想一下那种感觉，”他回忆道。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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