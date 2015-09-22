互联网增速放缓 全球一半多人口仍无法上网--联合国

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透日内瓦9月21日（记者 Tom Miles） - 联合国宽带数字发展委员会周一称，可上网人数的增长正在放缓，但全球仍有一半多人口无法上网。
该委员会发布报告指出，富裕经济体上网人数达到饱和的水平，但全球48个最贫穷国家90%的人无法上网。
今年可上网人数的增长率料放缓至8.1%，2014年增长率为8.6%。直到2012年，这一数项多年来都以两位数增长。
“互联网的增长达到了临界点，”报告称。
该委员会指出，互联网用户突破40亿人大关在2020年以前不太可能实现。
报告称，Facebook(FB.O)用户的增速快于互联网的增速。
“全球超过一半的人口--57%左右或超过40亿人仍无法经常或活跃上网，”报告提到。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。