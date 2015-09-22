互联网增速放缓 全球一半多人口仍无法上网--联合国

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦9月21日（记者 Tom Miles） - 联合国宽带数字发展委员会周一称，可上网人数的增长正在放缓，但全球仍有一半多人口无法上网。
该委员会发布报告指出，富裕经济体上网人数达到饱和的水平，但全球48个最贫穷国家90%的人无法上网。
今年可上网人数的增长率料放缓至8.1%，2014年增长率为8.6%。直到2012年，这一数项多年来都以两位数增长。
“互联网的增长达到了临界点，”报告称。
该委员会指出，互联网用户突破40亿人大关在2020年以前不太可能实现。
报告称，Facebook 用户的增速快于互联网的增速。
“全球超过一半的人口--57%左右或超过40亿人仍无法经常或活跃上网，”报告提到。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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