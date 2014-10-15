力帆股份拟在俄罗斯建设汽车生产厂 投资规模约3亿美元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海10月15日 - 中国力帆股份(601777.SS)周三公告称，公司拟在俄罗斯利佩茨克州投资建设汽车生产厂，项目投资规模约3亿美元。
刊登在上海证券交易所的公告称，公司与上述州政府已签署投资意向协议，俄罗斯是力帆汽车最大的海外市场之一，在俄罗斯建厂将降低成本、提高产能，减轻竞争压力，是公司国际化战略的一个重要布局。
该项目执行地在该州利佩茨克联邦经济特区，土地由当地政府落实，建设期间租赁予力帆股份或其子公司，工厂运营后，力帆股份或其子公司获得购买该地块的权利。
公告亦表示，协议属于意向性协议，最终投资方案在投资实施时所涉内容可能会在上述投资总额范围内发生变化及调整，本次投资实际投资金额和具体投资方案以最终获得国内相关审批部门批准为准。
该项目已获董事会审议通过，还需提交股东大会审议通过后方可实施。
力帆汽车周二收报8.90元，过去三个月涨12.8%。(完)
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(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。