中国人寿减持3,000万中信证券A股 因持股未超5%不属违规（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增中信证券公告)
路透上海7月16日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周三稍晚披露信息显示，中国人寿保险集团于7月10日（上周五）减持了3,000万股中信证券(600030.SS)(6030.HK)A股。中信证券周四则公告称，减持主体为中人寿集团旗下子公司中国人寿(2628.HK)(601628.SS)。
据中信证券公告，减持后，中国人寿集团及中国人寿合计持股数由5.95亿股降至5.65亿股，占中信证券已发行A股的比例从6.05%降至5.74%，占总股本比例由4.91%降至4.66%。因其减持前持有中信证券股份未超过总股本5%，所以此次减持未违反中国证监会相关规定。
港交所信息显示，中国人寿此次减持均价为每股27.38元人民币。据此计算，中国人寿本次减持套现8.21亿元。
在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会7月8日晚间曾发布公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。[nL3S0ZP03L]
此次减持后，中国人寿持有中信证券3亿3,391.9万股A股（包括通过资产管理计划间接持有的285.9万股），占总股本的2.76%。中国人寿集团本次未参与减持，仍持有中信证券2.311亿股A股。
中信证券A股周三收报24.71元，近一个月累计下跌20.67%。（完）
(发稿 吕雯瑾/林琦；审校 张喜良)
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