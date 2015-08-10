专访：经济学家称世界正在变好 而非相反

汤森路透基金会伦敦8月10日 （记者 Joseph D'Urso） - 看着新闻，或者听着政界和媒体散播的灾难言论，你可能会觉得这个世界比以往更加暴力和不公平，但据经济学家麦克斯·勒泽尔（Max Roser），人类如今在许多方面都比以前更好。

英国牛津大学的勒泽尔投入时间研究各国数十年来有关人类生活水平的数据，并在他的网站OurWorldInData.org和拥有三万粉丝的Twitter账号上发布各种图表和幻灯片。

勒泽尔称，政府、慈善机构和国际组织每天都在发布大量有关生活水平的资料，但许多信息都被隐藏在“付费墙”背后或者埋没于无名报告的附注中。“他们经常把电子数据表放到服务器上，然后觉得自己工作已经完成了。”

勒泽尔研究了战争、疾病和贫困等因素，以及寿命、食品供应和受教育年限，前者均在减少，后者均在增加。

他对大多数问题的乐观结论基于数据--这些数据均可在他的网站上看到--但他强调称他不是信念上的乐观主义者，并指出气候变迁和政府监控是正在变遭的事情。

勒泽尔的一些研究发现，譬如寿命增加，并不令人吃惊，但暴力引发的死亡数量下降也许就不是那么明显了。现实世界中，武装袭击致人死亡比悄然挽救了数百万人的疫苗更可能上头条。

勒泽尔现在是牛津大学的研究人员，他表示太多的分析都集中在非常近期的趋势上，导致人们没关注到更广阔的研究范畴。他表示，由于疫苗、营养改善和经济增长带来了巨大改变，更大格局中尽管有一些倒退和例外，但却是压倒性的积极景象。

勒泽尔称，西方世界中，贫富差距日益扩大是一个常见的也是合理的不满根源。

但印度和中国等国家数百万民众脱离了农村贫困并加入到城市中产阶级中，导致全球贫富差距大幅缩小。“相比富人，穷人收入正在更快增长，”勒泽尔说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。