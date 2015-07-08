调查显示多数美国人认为在家查电邮是工作的一部分

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Patricia Reaney
路透纽约7月7日 - 根据一项调查，对于大多数美国人而言，在家查电子邮件只是工作的一部分，而且这些人希望得到的回报是拿钱，而不是带薪休假或休病假。
接受《60分钟》/《名利场》调查的成年人中，逾一半表示在办公时段以外查电邮是例行的事情，而认为没有必要做此事的受访者比例则为38%。
但较年轻的美国人更愿意在家时与工作上的事情保持联系。近70%的年纪在30岁以下的雇员表示这不是问题，但持相同看法的年纪在30岁及以上的雇员比例却下降至52%。
“美国人无疑是工作狂，”《名利场》特约编辑墨菲（Cullen Murphy）在采访中说。“这项调查传递的大体信息可能是：人们有一种努力工作就会有回报的坚定信念。”
大多数美国人在开始一项新工作时若让他们选择，他们更愿意选择多赚2万美元的收入，而不是额外的四周假期。只有32%的受访者会选择更多的休假。
当被问及有孩子的职场男女是否有更健康的工作与生活平衡时，51%的受访称女性有，称男性有的受访者比例为37%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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