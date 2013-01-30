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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 11:09 BJT

美国个股: 科学仪器生产商Thermo Fisher考虑竞购Life Tech--消息

* KKR、黑石、贝恩、TPG也在衡量交易可能性--消息

* 与有意向的各方进行的磋商还很初步--消息

* 如果买下Life Tech,将是Thermo Fisher做过最大笔的交易

* Life Tech市值107亿美元,Thermo Fisher市值250亿

路透纽约1月29日 - 三位了解情况的消息人士周二表示,全球最大的实验设备暨科学仪器制造商Thermo Fisher Scientific 考虑竞购寻求出售的Life Technologies,后者生产生医实验设备.

一名消息人士表示,Thermo Fisher是与Life Technologies就可能达成交易进行磋商的公司之一.消息人士因为磋商内容保密而要求匿名.

消息人士称,私募公司KKR & Co LP 、黑石集团(Blackstone Group) 、贝恩资本(Bain Capital LLC)和德州太平洋集团(TPG)亦对收购市值为107亿美元的Life Technologies表示兴趣.

Thermo Fisher的市值为250亿美元左右.

消息人士称,与可能买家的磋商尚处于初步阶段,不见得一定能达成交易.

Thermo Fisher与Life Technologies均拒绝置评,而上述私募公司的代表有些拒绝置评,有些无法立即联系到.(完) (编译 石冠兰; 审校 沈以文)
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