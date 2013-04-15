《独家新闻》赛默飞世尔接近完成Life Technologies收购案

* 交易价格可能在每股75美元上下--消息

* Sigma-Aldrich和一私募股权财团也给出了报价--消息

路透纽约4月14日 - 四位知情人士周日透露，赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific Inc，赛默飞世尔) 接近以近130亿美元价格收购基因测试设备制造商Life Technologies 。这将成为今年规模最大的企业并购案之一。

消息人士称，Life Technologies董事会周六开会对三个收购报价进行了讨论，这三项要约分别来自赛默飞世尔、实验室化学品生产商Sigma-Aldrich Corp 以及由黑石集团(百仕通)、凯雷投资集团(Carlyle Group)、KKR & Co LP 和淡马锡控股组成的私募股权财团，最终赛默飞世尔入选。

其中一名消息人士表示，最后价格仍在谈判，但接近每股75美元，对Life Technologies的估值将近130亿美元。协议最快或在周一达成，但条款尚未最终敲定，谈判仍存在破裂可能。

赛默飞世尔、Life Technologies、Sigma-Aldrich以及私募股权财团均未回应对此事的评论请求。

这将是自2006年热电公司与飞世尔科技公司合并以来，公司规模最大的交易。当时这桩合并案涉及金额128亿美元，由此诞生了赛默飞世尔这家全球最大的科研设备和实验室器材制造商。

赛默飞世尔的产品十分广泛，小到最基本的试管，大到用于测定分子化学结构的质谱仪等等。

对Life Technologies的收购能够增强赛默飞世尔在科学研究、基因分析及应用科学领域的实力。该公司最近几年收购活动较为频繁，2011年和2010年分别以35亿美元和21亿美元收购了Phadia和Dionex。

Life Technologies股价周五收报68美元，今年迄今为止升39%，因市场猜测该公司可能成为收购目标。而同期标普500股指涨幅为11.4%。赛默飞世尔周五收跌0.4%报每股79.59美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)