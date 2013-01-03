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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 17:21 BJT

企业并购: 利丰以1.88亿美元收购韩国童装商Suhyang多数股份

路透1月3日 - 据韩国每日经济新闻报报道,香港利丰集团 同意以大约2,000亿韩元(1.88亿美元)收购韩国儿童服饰生产商Suhyang Networks多数多股份.

该报引述未署名投行消息人士称,利丰在周三签署了股票收购协议.

Suhyang高层拒绝对该报道置评.(完)
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