炼石有色拟3.26亿英镑收购英国航空科技企业Gardner

路透上海4月12日 - 陕西炼石有色资源股份有限公司(000697.SZ)周三公告称，拟通过香港子公司炼石投资有限公司以现金收购英国航空科技企业Gardner Aerospace Holdings Limited的100%股权，本次收购交易价格为3.26亿英镑（折人民币约为27.93亿元）。

公告显示，该公司还拟定向增发不超过1.119亿A股，募集不超过27.93亿元用于支付此次收购款项。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，筹资渠道包括银行贷款和基金借款。

炼石有色近年来已建立起涵盖稀贵金属的开采提炼、高温合金冶炼、发动机和汽轮机高温叶片制造、无人机专用发动机设计制造、无人机整机设计制造以及配套服务体系的完整产业链。

Gardner是欧洲一流的航空科技企业，业务情况良好，盈利能力稳定。通过此次并购，炼石有色公司稀有金属资源的优势及旗下成都航宇高温合金材料和单晶涡轮叶片的技术优势转化的产品，可以通过Gardner打开欧美市场，Gardner在高端制造业的技术能力可以在炼石有色的支持下开拓中国市场，扩大其全球业务版图。

同时，Gardner与炼石有色原有产业间的协同效应，将逐步确立后者全产业链航空制造企业的新定位，进一步提升航空制造相关业务的发展水平，完善炼石有色的航空业务板块业务布局，增强公司的可持续发展和盈利能力。

炼石有色自去年11月中开始持续停牌，因筹划重大资产重组，停牌前收报23.51元。（完）