《李欢专栏》凯恩斯的遗产：货币政策思考（之二）

（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，资深市场交易人士）

众所周知，货币政策是宏观调控的重要工具。正统的凯恩斯主义认为，金融管理当局完全可以通过货币政策来控制市场利率,进而对投资、就业和国民收入产生影响。

其传导机制理论上可以描述为:

M（货币政策） ↑→i（利率） ↓→I（投资） ↑→Y（产出）↑

可以看到,通过货币政策调节总需求，是隔山打牛的一招：货币当局的目标是总需求，但却必须通过对金融市场和金融变量的干预间接地实现。在实际的货币政策操作中，需要考虑更多因素，尤其是公平性方面的考虑。道德风险对央行的制约主要体现为几个方面：

首先，央行操作更多局限于存量资产。央行的目的是调节实体经济的变量，比如产出和投资。这些都是流量，或者说要影响的是增量。但央行却不能直接干预增量，比如直接去放贷款，促进新资本的形成。原因很简单，央行是宏观管理机构，而具体的放贷款业务是微观业务，央行来办不专业，一般认为没效率；具体贷款放给谁，商业机构可以从商业自利角度出发决定，并自己承担风险，但央行是公共部分，直接放贷款不妥当。因此，一般情况下，央行采取扩张性货币政策时，无法对增量资产下手，而必须在存量资产上做文章，然后观察、等待或者祈祷二级市场能够带动一级市场。效果可能不明显，专业的说法叫做“时滞”。

其次，可供操作的资产类别也受到限制。从传统的道德观念出发，债务资产更适合操作。因为一般地认为，债务资产与实体变量尤其是投资的关系更为密切，也更少地涉及私人利益。而权益资产更复杂，传导机制难以说清楚，反而有操作股市的嫌疑，央行一般情况下不趟这个浑水。

再次，操作资产的方式也有讲究。一般情况下，央行并不直接地进行市场交易，而是以提供流动性便利的方式出现，比如调节准备金，提供再贷款等。当然，央行在直接买卖国债总是“feel free”，因为国债本身是公共产品，道德上的风险被转嫁到财政系统了。

总的来说，受道德方面清规戒律的限制，央行一般情况下只是调节债务市场的流动性，或者买卖国债。自此，凯恩斯的理论受到了现实的扭曲。隔山打牛，牛未必打着，但山被震得不轻。在现代经济日益依赖凯恩斯的需求管理的情况下，调控宏观经济的结果犹未可知，但金融市场却受到央行更直接的影响。央行日益成为各类金融资产价格波动主导性的变量，通俗的说法，不仅是中国，全球金融市场都日益陷入“政策市”的泥潭。这也许算是凯恩斯的真正遗产吧。教科书不会告诉我们的是，货币政策是需要代理的，代理也是有成本的。

当然，由于各大类资产离央妈远近有别，自身存量与增量的关系各异，在同样的货币政策下，炎凉冷暖并不同天。研究不同资产在货币政策下的表现，成为大类资产管理的重要任务。央妈的钱，也不是说赚就能赚的。特殊时期就更复杂了。特定条件下，央行也会跳出上述限制，亲自上阵直接参与交易，买卖非传统的资产。比如，在08年金融危机后，央行购买MBS,以及间接投资主要金融机构的优先股。一般而言，这都需要经过一定的政治程序，先排除道德风险的嫌疑。我们国家由于体制的原因，道德风险方面的约束较少。央行可以支持“王”直接买卖股票，也可以支持开姨直接投资上市公司混合资本工具，思(mei)想(jie)解(cao)放之程度一定会让西方人跌破眼镜。

作为投资者，在这种非传统货币政策下，资产配置当然也不能因循守旧。以前我更多的关注基本面和估值，一直不太能够理解股票市场这轮牛市。回头去看总是一目了然：央妈扩大需求，证爹限制供给，股价只有一个结果：涨。什么？你说泡沫都破了。可以让证金买股票，可以限制主要股东卖股票嘛。

客观地说，通过调控股票指数来调节总需求，相比操作利率和汇率，除了显得“dirty”之外，并非不可行。这两年，实体经济投资意愿低落。但因股市高涨，上市公司的投资比非上市公司要积极得多，便是明证。尤其是中小创公司，在今年的经济条件下，投资活动现金流量超过去年一倍。不管结果如何，短期内的投资支出是有了。关键在于如何正确引导，形成股票二级市场活跃度向一级市场的传导，才能真正带动实体经济。但股票市场的供给管理却太让人失望了。尽快推出注册制，才是股票市场需要的“供给侧”改革。否则，难免重蹈上半年股灾覆辙。（完）