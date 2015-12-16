《李欢专栏》凯恩斯的遗产：货币政策思考（之二）

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，资深市场交易人士）
众所周知，货币政策是宏观调控的重要工具。正统的凯恩斯主义认为，金融管理当局完全可以通过货币政策来控制市场利率,进而对投资、就业和国民收入产生影响。
其传导机制理论上可以描述为:
M（货币政策） ↑→i（利率） ↓→I（投资） ↑→Y（产出）↑
可以看到,通过货币政策调节总需求，是隔山打牛的一招：货币当局的目标是总需求，但却必须通过对金融市场和金融变量的干预间接地实现。在实际的货币政策操作中，需要考虑更多因素，尤其是公平性方面的考虑。道德风险对央行的制约主要体现为几个方面：
首先，央行操作更多局限于存量资产。央行的目的是调节实体经济的变量，比如产出和投资。这些都是流量，或者说要影响的是增量。但央行却不能直接干预增量，比如直接去放贷款，促进新资本的形成。原因很简单，央行是宏观管理机构，而具体的放贷款业务是微观业务，央行来办不专业，一般认为没效率；具体贷款放给谁，商业机构可以从商业自利角度出发决定，并自己承担风险，但央行是公共部分，直接放贷款不妥当。因此，一般情况下，央行采取扩张性货币政策时，无法对增量资产下手，而必须在存量资产上做文章，然后观察、等待或者祈祷二级市场能够带动一级市场。效果可能不明显，专业的说法叫做“时滞”。
其次，可供操作的资产类别也受到限制。从传统的道德观念出发，债务资产更适合操作。因为一般地认为，债务资产与实体变量尤其是投资的关系更为密切，也更少地涉及私人利益。而权益资产更复杂，传导机制难以说清楚，反而有操作股市的嫌疑，央行一般情况下不趟这个浑水。
再次，操作资产的方式也有讲究。一般情况下，央行并不直接地进行市场交易，而是以提供流动性便利的方式出现，比如调节准备金，提供再贷款等。当然，央行在直接买卖国债总是“feel free”，因为国债本身是公共产品，道德上的风险被转嫁到财政系统了。
总的来说，受道德方面清规戒律的限制，央行一般情况下只是调节债务市场的流动性，或者买卖国债。自此，凯恩斯的理论受到了现实的扭曲。隔山打牛，牛未必打着，但山被震得不轻。在现代经济日益依赖凯恩斯的需求管理的情况下，调控宏观经济的结果犹未可知，但金融市场却受到央行更直接的影响。央行日益成为各类金融资产价格波动主导性的变量，通俗的说法，不仅是中国，全球金融市场都日益陷入“政策市”的泥潭。这也许算是凯恩斯的真正遗产吧。教科书不会告诉我们的是，货币政策是需要代理的，代理也是有成本的。
当然，由于各大类资产离央妈远近有别，自身存量与增量的关系各异，在同样的货币政策下，炎凉冷暖并不同天。研究不同资产在货币政策下的表现，成为大类资产管理的重要任务。央妈的钱，也不是说赚就能赚的。特殊时期就更复杂了。特定条件下，央行也会跳出上述限制，亲自上阵直接参与交易，买卖非传统的资产。比如，在08年金融危机后，央行购买MBS,以及间接投资主要金融机构的优先股。一般而言，这都需要经过一定的政治程序，先排除道德风险的嫌疑。我们国家由于体制的原因，道德风险方面的约束较少。央行可以支持“王”直接买卖股票，也可以支持开姨直接投资上市公司混合资本工具，思(mei)想(jie)解(cao)放之程度一定会让西方人跌破眼镜。
作为投资者，在这种非传统货币政策下，资产配置当然也不能因循守旧。以前我更多的关注基本面和估值，一直不太能够理解股票市场这轮牛市。回头去看总是一目了然：央妈扩大需求，证爹限制供给，股价只有一个结果：涨。什么？你说泡沫都破了。可以让证金买股票，可以限制主要股东卖股票嘛。
客观地说，通过调控股票指数来调节总需求，相比操作利率和汇率，除了显得“dirty”之外，并非不可行。这两年，实体经济投资意愿低落。但因股市高涨，上市公司的投资比非上市公司要积极得多，便是明证。尤其是中小创公司，在今年的经济条件下，投资活动现金流量超过去年一倍。不管结果如何，短期内的投资支出是有了。关键在于如何正确引导，形成股票二级市场活跃度向一级市场的传导，才能真正带动实体经济。但股票市场的供给管理却太让人失望了。尽快推出注册制，才是股票市场需要的“供给侧”改革。否则，难免重蹈上半年股灾覆辙。（完）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。