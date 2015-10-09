《李欢专栏》从交易到配置：摘取皇冠明珠之旅

（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，曾任职中国工商银行金融市场部、宏源证券债券销售交易部，从事债券与衍生产品交易多年。现任职中融信托资金资本市场部，从事大类资产配置领域的投资与研究工作。） 国内利率互换市场是交易员们的乐园，这个市场发端于国开行与光大银行的一笔巨额的套保交易，但在市场发展初期，价格日内波动大，价格超涨超跌。活跃于这个市场的交易员们被市场的波动锻造成了中国固定收益市场最厉害的交易高手。

利率互换是零和游戏，由于价格波动大，头寸损益也波动大，因此利率互换的交易员们更为关注影响价格走势的各类因素：关心宏观，近至高频义乌小商品价格指数，远至中国老龄化趋势；关心监管动向，央妈心思、统计局的微调、财政部、发改委的muscle都要揣度权衡；关心大类资产轮动，从债券到非标，从固收到股票，从金边到欧猪；关心资产估值，信用利差、期限利差、on/off shore价差、中美息差、股息率/信用债收益率……各类信息交汇在这个小小的市场，交易员们迅速解读这些信息，用真金白银搏杀价格的每个点位，tkn、gvn，来来回回，涨涨跌跌。

有一日，整理完一天的交易单，我问老师：这样交易来交易去创造价值吗？老师说：当然。市场需要流动性，怎么才能有流动性呢？美国的次贷100块有没有人要，没有。50块呢？还没有，那5块了，那就有了。只要价格对了，就有流动性了。价格怎么出来的？交易员交易出来的。

价格是交易员交易出来的，不是理论家计算出来的，不是央妈大笔一挥画出来的。这句看似同义反复的话简直赋予了我的工作最大的意义。这个小小的利率互换市场简直成了一花一世界，一叶一如来的奇幻世界。坐在三尺交易台上的交易员在上帝的注视下思考，用头寸表达着自己的看法，用损益来衡量自己的观点的对错。对了，收获利润；错了，收获教训。

这边是交易员的生活，紧张又自在，枯燥又刺激。有一日，我对我的老师说：我真想成为一个超一流的交易员啊。老师却说：格局太小了，相比交易，配置才是皇冠上的明珠。

我很多年都不理解这句话，后来机缘巧合，自己不再做前台交易员了，真的干起了配置的活，才理解了这句话的含义。在我看来，交易本身不是一种可持续的盈利模式，交易的盈利来自于交易中失败的一方，交易员靠更好的运气、更好的纪律、更多的信息来争取更高的赢率。交易创造的利润不稳定，与此同时，交易对于资源的占用却非常大，优秀的交易员要像神一样的存在，控制自身的情绪，调动平台的各方各面，收集处理信息。嘉能可倚重自营交易，从贸易商延展至整条产业链，过去10年风生水起，碰到大的下行周期，也只能无可奈何花落去。

相对而言，配置却能够创造稳健的盈利模式。配置的盈利来自于实体经济蛋糕的扩大，投资经理要做的事情是判断以何种方式来参与实体经济蛋糕的分配，无外乎是经济差的时候以债权方式参与优先级收益，经济好的时候以股权方式参与劣后级收益。具体如何判的资产切换时点，则是老师所说是皇冠上的明珠。

明白了这个道理，我也刻意远离频繁的交易，专注在资产配置的蓝海。但是，对于仍然活跃在那个市场的交易员们，我还是远远地行注目礼。他们用价格明确告诉我市场上最聪明的一群人对于远期利率的看法。坏消息出来了，曲线不下行了，或许曙光就在眼前；好消息出来了，曲线不上行了，或许危机已在潜伏。

在这样一个剧烈变化的时代，中国的无风险利率水平与其他资产的价格之间应该建立什么样的关系？未来5年稳定在2.8%的7天回购利率能够支撑40倍PE的成长股估值吗？悲观预期下迟迟不肯收窄的利率互换曲线期限利差能为央妈在人民币市场的奋战做坚定的背书吗？或许在不久的将来，我会用自己的头寸做出自己的选择。