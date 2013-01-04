李嘉诚料今年香港楼价上下波幅10%

路透香港1月4日 - 香港主要地产商--长江实业集团(0001.HK)主席李嘉诚周五表示,预期今年香港住宅楼价与去年不会有太大差距,估计上下波幅为10%左右.

李嘉诚于长实总部写字楼大堂,被问到对今年香港楼价的看法时对记者作以上表示.

政府近年致力增加住宅供应,以解决前几年因减少卖地而造成的供应短缺问题,从而希望稳定楼价.2012年香港的一般住宅楼价升幅达两成.

被问到今年的楼价会否因而下跌时,李嘉诚回应说,"我的看法(楼价)不会相差太多,高低(升跌)都是10%."

他并指,集团内部开会时有同事指出,今年的地价有可能还会再高一些.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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