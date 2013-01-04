李嘉诚料今年香港楼价上下波幅10%

联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
路透香港1月4日 - 香港主要地产商--长江实业集团(0001.HK)主席李嘉诚周五表示,预期今年香港住宅楼价与去年不会有太大差距,估计上下波幅为10%左右.
李嘉诚于长实总部写字楼大堂,被问到对今年香港楼价的看法时对记者作以上表示.
政府近年致力增加住宅供应,以解决前几年因减少卖地而造成的供应短缺问题,从而希望稳定楼价.2012年香港的一般住宅楼价升幅达两成.
被问到今年的楼价会否因而下跌时,李嘉诚回应说,"我的看法(楼价)不会相差太多,高低(升跌)都是10%."
他并指,集团内部开会时有同事指出,今年的地价有可能还会再高一些.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京4月6日 - 据新华社报道，中国河北省委书记赵克志周三称，雄安新区的定位是疏解北京非首都功能集中承载地，以及体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，而非炒房淘金的地方。
路透上海4月6日 - 中国日报此前报道称，美国短租网站Airbnb正与中国短租平台小猪洽谈在日本与韩国等市场展开合作的事宜，Airbnb周三对此予以否认。