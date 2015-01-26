《市场热谈》香港大亨李嘉诚集团整并 亚洲银行业喜迎丰年

路透香港1月26日 - 2015年伊始，亚洲首富李嘉诚即动作频传，本月迄今亚洲企业购并、贷款及股票相关交易也随之创下纪录高位，对于与这位现年86岁的香港大亨交好的投资银行业者而言，这可谓一大利多。

根据汤森路透数据，亚洲企业购并达1,080亿美元的规模，使得并购市场迎来史上最佳的年初表现，苦于手续费收入低迷的区域银行业者因而对农历羊年有着更高期待。

而李嘉诚旗下的企业即一手引领这波交易热潮。

多年来高盛(GS.N)一直是最受李嘉诚青睐的银行业者，自2000年以来高盛从李氏旗下两大公司和记黄埔0013.HK及长江实业(0001.HK)赚取的手续费估计高达2.2亿美元，远高于李嘉诚以往融资交易的主要往来银行、香港银行业龙头汇丰控股(HSBA.L)的1.36亿美元、以及美国银行(BAC.N)的1.31亿美元。汇丰控股有一个专门负责处理李嘉诚旗下企业业务的小组。

随着这位亚洲首富扩大海外并购，着眼于欧洲基础建设、电信及零售事业，同时还进军飞机租赁业务，银行业者预期还会有更多交易。对于银行业者而言，在其他业者觊觎这些业务之际，与李嘉诚维持亲密战略合作关系愈发重要。

曾与李嘉诚及其手下大将霍建宁合作过的投行人士表示，他们给的费用很合理，会对金融谘询支付合乎市场行情费用。这让与李嘉诚保持紧密关系变得更加重要，因为亚洲客户通常不愿为并购建议付钱。

交易市场不景气、加之谈判旷日持久，都让亚洲的投行业者倍感沮丧，迫使部分业者的收入只能仰赖首次公开发行(IPO)交易，及后续股票销售。相形之下，霍建宁素来以快速推动交易进展闻名。

“所有可以明天做的事情，他们就是要今天做。这种急迫感就是...他们希望做事，”参与李嘉诚交易的一位人士称。

**大举重组业务**

李嘉诚本月重组旗下庞大的商业帝国，将促成价值477亿美元的并购交易，同时之后继续宣布了三项海外收购，包括上周宣布和黄拟以154亿美元收购西班牙电信(TEF.MC)旗下英国电讯营运商O2。

为这些交易筹资，李嘉诚向银行贷款大约160亿美元，并发行6亿美元股票，根据路透计算，使得总交易规模达到834亿美元。

如果收购O2，以及另一笔以38亿美元收购英国铁路公司Eversholt Rail的交易顺利完成，可能意味着高盛对李嘉诚交易决策的影响力在下滑。

汇丰控股和专业咨询公司Moelis & Co (MC.N)为李嘉诚的O2交易顾问，加拿大皇家银行(RY.TO)为李嘉诚收购Eversholt提供建议。和记黄埔报价收购O2也展示出战略变化，即李嘉诚希望与私募股权公司合作经营业务。

**佣金滚滚来**

汤森路透数据显示，过去十年，李嘉诚旗下公司是亚洲第四大的银行佣金大户，中国国企中国石油天然气集团公司位列第一，必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)排名第二。

银行家预计李嘉诚将继续进行并购交易，因业务调整给和记黄埔带来额外的70亿美元资金。“没有缺乏资金这一说。重组让这些公司财务实力更强，”一位熟悉李嘉诚家族想法的消息人士表示。

一些分析师表示，和记黄埔下一站将在意大利进行电信业整合活动。此前李嘉诚曾尝试进入意大利市场，但未能达成交易。

“如果我们旗下任何一项产业能以合适的条件进行整合，我们都会整合的，”当被问及关于意大利的计划时，和黄财务董事陆法兰(Frank Sixt)表示，“但目前提高期望还为时过早，”他补充称。

银行人士预计李嘉诚最终会将欧洲电信业务The Three Group上市，负责IPO的银行家则正在为零售业务屈臣氏(A.S. Watson)可能在未来两年上市作准备。淡马锡控股[TEM.UL]去年支付57亿美元，收购了屈臣氏24.9%权益。

尽管帮李嘉诚做交易可以赚到钱，但这钱也不是那么容易赚的。

“这些人要求很高。他们如果想要什么东西，马上就要。这是他们的行事风格，”一位参与李嘉诚交易的人士称。(完)

(编译 张明钧/许娜/杜明霞/于春红; 审校 龚芳/蔡美珍/艾茂林/郑茵)

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