背景资料：下任美联储主席的可能人选

路透华盛顿9月15日 - 美国总统奥巴马前经济顾问及克林顿政府财长萨默斯，决定退出关于美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席一职的竞争。现任主席伯南克的任期将于明年初结束。

萨默斯普遍被各界视为一位优秀的经济学家，且是精明果断的决策者，他之前也被视为是接替伯南克呼声最高的人选。

萨默斯虽然被视为奥巴马的最佳选择，但改革团体对他发起异常激烈的反对行动。他先前放松金融管制以及被批歧视女性的评论，都遭到抨击。

萨默斯退出竞争行列之后，让现任美联储副主席叶伦成为角逐此大位的强劲人选。奥巴马一再小心翼翼地表示，他也正考虑其他可能接任美联储主席的人选。

以下是可能性较高的人选简历：

**叶伦(1946年8月13日生)**

叶伦(JANET YELLEN)现年67岁，自2010年以来一直担任美联储副主席。被视为下任联储主席的大热门。

在路透6月12日的调查中，绝大多数的分析师预言叶伦将拿下美联储主席的职位。但最近几个月萨默斯的许多朋友代替他发起积极的游说活动，让叶伦声势略为下滑。

她强烈拥护伯南克任下采取的激进促增长举措，并因此赢得“政策鸽派”名声，即愿意承受稍高一些的通胀，来降低她认为过高的失业率。

若她接替伯南克，则将成为美联储百年历史上首位女主席。在担任美联储副主席之前，叶伦是旧金山联储总裁。她还曾在克林顿时期担任白宫经济顾问委员会主席，并从1994年到1997年在华盛顿担任美联储理事。

叶伦曾经在加州大学伯克利分校担任教授，是一名备受尊敬的经济学家，在业内声望很高。在进入美联储之前，她于1970年代在哈佛大学以助理教授身份展开职业生涯。

**科恩(1942年11月7日生)**

科恩(DONALD KOHN)在美联储任职40年，2010年从副主席职位上退休。他是一位备受尊敬的经济学家，若他被说服重新出马，将被视作领导美联储的可靠选择。

奥巴马总统曾经公开提及科恩是他正在考虑的人选之一。

曾与科恩共事过的人对他的能力极为敬仰，并认为他是绝佳的人选，但这些人也质疑科恩是否真的想要接下如此耗费心神的工作。

在进入美联储理事会之前，科恩曾为前任美联储主席格林斯潘担任助理。目前他在英国央行的金融政策委员会(FPC)出任外部委员，并是智库布鲁金斯学会的高级研究员。FPC为英国金融系统制定普遍准则。

**盖特纳(1961年8月18日生)**

盖特纳(TIMOTHY GEITHNER)是奥巴马第一任期的财政部长，现年52岁。他也被认为是美联储主席的有力竞争人选，但他已表示不想要接下这份工作。

若能说服盖特纳改变想法，他的履历将很有说服力。在就职财政部以前，他已作为纽约联储总裁，身处紧急应对金融危机的指挥中心。

他也于克林顿时期在财政部任过要职，并曾出任国际货币基金组织(IMF)的高级职位，他也与多家美国大型银行业者有着长期的接触。不过部份批评人士认为，这些与华尔街的往来将成为他一大障碍，并称他对银行业者不够严格，认为这是导致银行过度承担风险、终而导致2007-2009年房市危机的成因。

盖特纳2009年获提名出任财长时，在参议院的表决中遭遇难关，因为他未支付部份税款的消息浮上台面；若他被提名担任美联储主席，这个问题可能再次浮现。在盖特纳上任财政部长后不久，部分国会议员曾要求他辞去职务，但后来不少共和党议员对他的态度变得友善，认为他在协商艰困的预算谈判时是一个诚实的调停者。

**费格森(1951年10月28日)**

61岁的费格森(ROGER FERGUSON)现任美国教师退休基金会(TIAA-CREF)执行长。该基金会为美国许多学校和医院管理退休金。费格森毕业于哈佛大学，是经济学家也是法律专家。他从1999年至2006年担任美联储副主席，在联储内部被尊为机智且周密的决策者。他若接替伯南克，将写下美联储首次由非洲裔美国人执掌的历史。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。