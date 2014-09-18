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中国财经 | 2014年 9月 18日 星期四 16:15 BJT

李克强：上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待

路透北京9月18日 - 中国总理李克强周四在上海自由贸易区考察时表示，对上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待。

李克强称，要继续压缩负面清单，给市场“让”出更大空间。

去年8月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。该试验区成立时，以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资和税收政策等多项改革措施，提出负面清单管理。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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