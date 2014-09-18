李克强：上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待

金融机构涌入上海陆家嘴核心区 写字楼供需矛盾加剧--报告

路透上海5月4日 - 虽然上海核心区甲级写字楼总体仍呈供大于求，但作为金融中心区域的陆家嘴却是一房难求。国际物业顾问第一太平戴维斯发布最新报告称，未来仍有大量的国内外金融机构计划入驻陆家嘴核心区，该区域办公楼的供需矛盾加剧，顶级写字楼租售价格可能再创新高。