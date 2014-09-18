李克强：上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待

英国退欧后 渣打银行有意将法兰克福作为欧洲基地
路透伦敦5月3日 - 渣打银行正在就使法兰克福成为其欧洲基地与监管机关磋商，以确保英国退欧后的欧盟市场准入。
路透北京9月18日 - 中国总理李克强周四在上海自由贸易区考察时表示，对上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待。
李克强称，要继续压缩负面清单，给市场“让”出更大空间。
去年8月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。该试验区成立时，以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资和税收政策等多项改革措施，提出负面清单管理。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透上海5月4日 - 虽然上海核心区甲级写字楼总体仍呈供大于求，但作为金融中心区域的陆家嘴却是一房难求。国际物业顾问第一太平戴维斯发布最新报告称，未来仍有大量的国内外金融机构计划入驻陆家嘴核心区，该区域办公楼的供需矛盾加剧，顶级写字楼租售价格可能再创新高。
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。