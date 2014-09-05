李克强：研究部署“十三五”规划编制启动工作 坚持发展第一要务

路透北京9月5日 - 中国国务院总理李克强召开国务院会议，研究部署“十三五”（2016-2020年）国民经济和社会发展规划编制启动工作，要坚持发展第一要务，突出改革创新，促进中国经济保持中高速发展、迈向中高端水平，实现提质增效升级。

新华援引他在会上的话称，“十三五”时期是全面建成小康社会最后冲刺的五年，也是全面深化改革要取得决定性成果的五年，要远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战。

要认真研究一批对经济发展和结构调整全局带动性强的重大工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显着的重大项目，对解决突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策，为补短板、增后劲、促均衡、上水平提供支撑。

“要认真总结和全面评估“十二五”规划前中期实施情况，扎实推进后期工作，确保完成规划的主要目标任务，为未来发展奠定良好基础。”李克强称。

他并指出，要着力用结构性改革破解结构性难题，用简政放权激发市场活力和释放发展潜力，用科技创新、大众创业增添经济发展新动能，用提升开放水平拓展发展空间，使经济更有效率、社会更加公平、发展更可持续。

他并强调，要科学论证规划的主要目标任务，使其具有严肃性，重大工程、重大项目必须列入规划将来才能逐步实施。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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