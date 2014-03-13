李克强：对腐败分子和腐败行为实行零容忍 继续推进简政放权

路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，中国党和政府反对腐败的意志和决心是一贯的，对于腐败分子和腐败行为实行的是“零容忍”。

“今年要继续推进简政放权，而且要加快推进‘权力清单’公布，界定权力的边界，防止滥用权力。”李克强在全国人大会议闭幕后会见中外记者时称。

他在记者会上表示，中国是法治国家，不论是谁，不论职位高低，法律面前人人平等，只要是触犯了党纪国法，就要依法依纪严肃查处、惩治。

李克强并指出，对于社会公众高度关注的一些领域，比如像土地出让金收入、矿产权的转让等，要全面审计，要通过一系列的制度性措施，让权力寻租行为、让腐败现象无藏身之地。

关于简政放权，李克强称这给企业松绑、让市场发力，并援引统计数据，去年新注册企业增加了27.6%，其中私营企业新增30%，这是十多年来最高的。

“这也表明简政放权是激发市场活力、调动社会创造力的利器，是减少权力寻租、铲除腐败的釜底抽薪之策。”他说道。

他也指出，简政放权中确实也遇到避重就轻、中间梗阻、最后一公里不通畅等问题，“开了弓哪还有回头箭？我们只能是一抓到底、一往无前。”(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。