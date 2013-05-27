李克强：中国经济平均年增长率需要有7%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月5日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透柏林5月27日 - 中国国务院总理李克强周一访问柏林时表示，中国经济平均年增长率需要有7%，以达到2020年之前人均国民生产总值(GNP)增长一倍的目标。
与德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)结束会谈后，李克强形容中国今年第一季增长率7.7%是“适当”水准。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透北京4月5日 - 中国人民银行周三称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。