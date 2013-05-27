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中国财经 | 2013年 5月 28日 星期二 07:19 BJT

李克强：中国经济平均年增长率需要有7%

路透柏林5月27日 - 中国国务院总理李克强周一访问柏林时表示，中国经济平均年增长率需要有7%，以达到2020年之前人均国民生产总值(GNP)增长一倍的目标。

与德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)结束会谈后，李克强形容中国今年第一季增长率7.7%是“适当”水准。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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