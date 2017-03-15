李克强称中国经济今年6.5%左右增速目标“不低”将坚持人民币汇率改革（更新版）

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路透北京3月15日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国今年经济增速目标定在6.5%左右“不低了、也很不容易”，将高度关注金融领域风险点，但不会有系统性风险；同时，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，合理用汇有保证。

他在两会结束后会见中外记者时并称，今年就业压力仍然比较大，但完全有能力扩大就业，不会也不允许出现大规模群体性失业。

“对中国来讲，不发展是最大的风险。我们保持中高速的稳定增长，本身就是在为世界稳定做贡献。”李克强表示，如果今年实现目标，增量比去年还要大，把增速定在6.5%左右符合经济规律，中国仍然是世界经济复苏乏力情况下推动全球增长的重要力量。

他指出，世界经济政治不确定性是很大的外部风险，中国经济自身也有不可忽视的风险，如金融领域。对于金融领域的风险点，中国是高度关注的，发现了会及时处置、靶向治疗，不会让它蔓延，中国金融体系总体安全，不会发生系统性风险。

这主要因为中国有很多应对工具，储备政策许多还没有用，中国财政赤字率没超过3%，商业银行资本充足率在13%，拨备覆盖率176%，这些都超过国际相关标准。

“我们是有能力防范风险的，当然，我们在中高速行进当中也会系紧安全带，不会让风险‘急性发作’，更不会发生区域性或者系统性的风险。”他说。

**中国经济“硬着陆”论“可以休矣”**

李克强并强调，这几年的实践可以证明，中国经济“硬着陆”论“可以休矣”。中国经济不会硬着陆，而会长期保持中高速增长，并迈向中高端水平。不过这并不是说没有问题和挑战，最难的还是深化改革，比如说简政放权、放管结合、优化服务的改革，这不仅会触动利益，而且要触动灵魂。

“我们要让权力不能任性，就得把那些不应该有的权力砍掉，有些涉及到部门利益，要压缩寻租的空间。这不是一个简单的过程，从中央政府一直到地方、到基层，要打通‘最后一公里’。”他说道。

中国2017年政府工作报告将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速目标的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。

针对今年就业问题，李克强表示，在政府工作报告所提的主要经济社会发展指标当中，有一项是抬高的，那就是今年要新增城镇就业1,100万人，比去年的目标增加100万人，“我们之所以要有6.5%左右的经济增速，稳增长主要还是要保就业。”

他指出，这几年中国一直在实施积极的就业政策，已经连续四年实现新增城镇就业1,300万人以上，今年更是强调就业优先，就是要保证能够实现比较充分的就业，把失业率控制在较低的水平。

不过，这几年中国一直处在新成长劳动力的高峰，今年的就业压力仍然比较大，光高校毕业生就达795万，创历史新高，还有500万左右的中职毕业生，加上去过剩产能需要安置的几十万转岗职工等。李克强表示，要营造有利于创业就业的环境，不是靠政府去提供“铁饭碗”，而是让人民群众用劳动和智慧去创造或者说打造“金饭碗”。

“我们完全有能力扩大就业，不会也不允许出现大规模群体性失业，对于一时不能就业、生计没有着落的群众，政府会负起责任，保障他们的基本生活。”他说。

**坚持人民币汇率形成机制改革**

对于热议的人民币汇率问题，李克强表示，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，以市场供求为基础、参考一篮子货币、实行有管理的汇率制度。企业正常用汇、居民到境外求学旅游的合理用汇，是有保证的。

他称，去年在汇率弹性加大的情况下人民币保持在合理均衡水平基本稳定，主要得益于中国经济平稳运行，而这也有助于稳定国际货币体系。

“去年因为国际市场动荡，主要货币对美元汇率大幅贬值；人民币对美元贬值幅度较低，因为我们不希望通过贬值增加出口，这不利于企业转型升级；我们也不希望打贸易战，不利于国际市场稳定。”李克强称。

谈及外汇储备，他表示，中国是全球外汇储备最多的国家，到底需要多少外储，还需要一个实践探索的过程。不过中国的外储充足，足以支付进口、偿债，且远远高于国际标准。

中国央行此前公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。

李克强还提到，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。

在全球贸易方面，他指出，维护全球贸易自由化需要世界各国的共同努力，“天下是天下人的天下，我们对需要达成的区域贸易谈判协定一直是持有开放态度，只要有利于贸易自由化，我们都会参与推进。不管有什么挑战，都不会错过。”

关于区域自由贸易安排，“涉及中国的，有条件的我们持开放态度，愿意进行推动，不会越俎代庖超越区域去做不是中国该做的事情。”（完）

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