李克强称中国愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究

路透北京6月4日 - 中国国务院总理李克强在第12届中欧工商峰会上表示，中方愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究，进一步提高贸易自由化便利化水平，为欧方优质商品进入中国市场创造有利条件。也希望欧方放宽对华高技术出口管制，克制使用贸易救济措施，促进双边贸易平衡发展。

中国政府网刊登李克强的讲话全文称，中欧应共同坚持经济全球化的大方向，当前的迫切任务，是坚持自由贸易，重振贸易和投资两大引擎，推动世界经济迈上稳定复苏的轨道。

“当前世界经济贸易出现积极变化，乐观情绪上升，但增长基础并不牢固，不确定性仍然较多。经济全球化在曲折中发展，地区冲突、恐怖主义、难民移民大规模流动等挑战依然严峻。”李克强称。

他指出，以贸易和投资自由化便利化为代表的经济全球化，过去是、现在是、将来仍然是世界经济持续发展的重要动力。世界上不存在有百利无一弊的灵丹妙药，经济全球化也会带来这样那样的问题。要正视这些问题，采取措施加以解决、减少负面影响，但不能因噎废食，‘踩刹车’、‘倒挡’不可取，也不符合历史潮流。

李克强指出，中欧应共同维护以规则为基础的多边经贸秩序。以世贸组织为核心的多边贸易体制，是经济全球化的重要制度保障，权威和效力应得到尊重和维护。即便现行多边规则有不适应形势变化的地方，大家可以共同协商加以完善，但不能无视既定规则，更不能推倒重来。

他指出，加入世贸组织以来，中国全面履行了各项承诺，其他成员方也应该这样做。欧盟作为现代国际经贸规则的主要创设者之一，也是区域经济合作的标杆，遵守多边规则、维护多边体系，符合欧盟自身的利益。

“《中国加入世界贸易组织议定书》第15条是‘日落条款’，按期无条件终止对华反倾销调查‘替代国’做法，是各成员方的国际条约义务。希望欧盟在履行第15条义务问题上，向世界释放维护多边体系和规则的积极信号。如果世贸组织各成员都‘选择性’遵守国际规则，容易引发连锁反应，动摇多边秩序的根基，最终不会有赢家。”李克强称。

他表示，当前朝鲜半岛形势高度敏感复杂，中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和地区和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，实践证明这是负责任的做法。叙利亚问题久拖未决，令人担忧。国际社会应尊重叙利亚人民选择自己的发展道路，共同推动叙利亚问题早日实现政治解决。恐怖主义是人类公敌，中欧都是受害者，对一切形式的恐怖主义必须予以坚决打击。

**中欧经贸合作前景广阔**

李克强称，欧盟长期是中国第一大贸易伙伴、第一大技术来源地和重要外资来源地，中国是欧盟第二大贸易伙伴。中国广阔的市场为1.6万家欧洲在华投资企业带来了丰厚利润，中国企业对欧投资为欧洲各国创造了大量就业岗位。

放眼未来，中欧经贸合作前景广阔。中国经济保持6.5%左右的中高速增长，正处在消费升级和产业升级的重要阶段，对欧洲高品质消费品、先进技术设备、优质服务的需求不断增加。

欧洲经济回暖，居民消费稳定增长，基础设施建设投入加大，也将为中国企业提供新的商机。欧盟对华投资仅占对外投资存量的4%，中国投资也只占欧盟吸收外资总额的2%，这与双方经济体量并不相称，投资合作还有巨大潜力。

李克强表示，中欧经贸关系中合作与竞争并存，但合作共赢是主流。与过去相比，中国虽然经济规模大了，但产业总体上仍处于全球价值链中低端。双方互补互利的合作格局没有改变，改变的只是合作的方式。

他指出，中欧贸易平衡状况，是由各自发展阶段、比较优势和贸易结构等多种因素共同决定的。在自由贸易体系下，不同经济体、不同时期总会出现逆差或者顺差，贸易不可能绝对平衡。

受全球供应链、价值链重构等影响，国际贸易流向发生重大变化。单纯以现行原产地规则统计的贸易数据，并不能全面真实反映中欧之间的贸易利益和贸易平衡状况。去年中欧货物贸易顺差74%来自加工贸易，顺差记在中国头上，利润主要流向跨国公司，中国企业只赚取一些工本费。

如果以增加值核算，中欧贸易顺差将下降40%左右。中国奉行进出口平衡的贸易政策，不刻意追求顺差，经常项目顺差占国内生产总值的比例已由2007年10%的峰值下降到去年的1.8%，今年一季度只有0.7%，低于不少欧盟国家水平。

李克强指出，中欧经贸合作不是简单的买卖关系，投资合作是其中的重要支柱。中方始终欢迎欧洲企业到中国投资，也鼓励中国企业来欧洲兴业，形成双向开放、平等开放、互利双赢的格局。

“但中欧经济发展水平不同，产业结构各异，对外开放的重点、力度、节奏都会有所不同，不能简单比较开放的领域和程度，追求一比一的对等开放，关键要看双方获利是否总体平衡。”李克强称。

只要在中国注册的企业，无论内资还是外资企业，中国政府都一视同仁，在资质许可、标准制定、政府采购、享受“中国制造2025”政策等方面，依法给予同等待遇。

李克强提到，产能过剩是市场经济条件下的周期性现象，是结构性问题，也是全球性问题。把产能过剩归咎于中国是不客观的，也是不公平的。去产能的责任需要各方共担，最重要的不是相互指责而是共同行动。中方愿在全球钢铁论坛框架下加强分享削减产能的经验做法，建立中欧钢铁贸易机制，促进全球钢铁产业健康发展。

“气候变化是人类面临的共同挑战，绿色低碳发展是大势所趋、人心所向。《巴黎协定》凝聚着国际社会广泛共识，各方都应共同维护来之不易的成果，推动协定得到有效落实。”李克强称。

他指出，中国2011－2016年单位国内生产总值二氧化碳排放下降26.2%。有信心实现2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%、2030年左右碳排放达峰的行动目标。（完）