李克强：要瞄准城市基建领域加大投入 引社会资金投入

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京9月14日电---中国国务院副总理李克强近日称,在当前形势下,应瞄准城市基础设施建设这类一举多得的领域加大投入,作为扩内需的有力"杠杆".
据新华社报导,李克强在赴西部省市宁夏考察时并称,城市基础设施建设是推进城镇化的重要内容,加强城市基础设施建设,既要政府推动,也要注重用改革的办法,创新机制和模式,吸引更多社会资金投入.
他表示,排水、公共交通等市政设施同百姓生活密切相关,环保产业发展前景广阔,但目前总体上这些还是"短板",随着城镇化推进和群众对生活环境改善的期待不断提高,这方面的需求很大,加快建设十分必要.
"这些事情迟早要办,是一种有效投资、是有利於扩大消费的投资,"李克强还强调,要提高投资效益,防止盲目建设,把西部大开发与扩大向西开放结合起来,形成新的综合优势,采取有效措施推进那些既能稳增长、又能调结构、还能惠民生的大事实事,增强经济内生动力和可持续性.
李克强还表示,支撑中国未来发展主要靠内需,西部大开发是扩大内需的重大战略举措.西部大开发要把开发和开放结合起来,积极承接产业转移,优化产业结构和资源要素配置,更好发挥後发优势,促进外贸稳定增长,实现开发和开放"双促进、双提升".
近期中国多个城市轨道、公路及市政基础设施建设项目获批,通过加大基建投资力度实现稳增长的政策取向进一步明确.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe
路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。