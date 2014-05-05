（更正）李克强：政府将沉着应对货币市场波动

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
(修正标题和内文措辞。内文第一段“应对汇市波动”更正为“应对货币市场波动”)
路透北京5月1日 -中国国务院总理李克强在周四《求是》杂志刊出的署名文章中称，面对复杂多变的经济运行态势，将保持定力，不随波动频繁的市场起舞，不因莫衷一是的声音变调，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根，即使货币市场出现短期波动，也沉着应对。
李克强补充道，在完善金融市场体系方面，今年的三项重点是放宽市场准入，推进利率市场化，以及建立存款保险制度。
他还表示，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小银行等金融机构。
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(编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
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