（更正）李克强：政府将沉着应对货币市场波动

路透北京5月1日 -中国国务院总理李克强在周四《求是》杂志刊出的署名文章中称，面对复杂多变的经济运行态势，将保持定力，不随波动频繁的市场起舞，不因莫衷一是的声音变调，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根，即使货币市场出现短期波动，也沉着应对。