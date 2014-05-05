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中国财经 | 2014年 5月 5日 星期一 08:48 BJT

（更正）李克强：政府将沉着应对货币市场波动

(修正标题和内文措辞。内文第一段“应对汇市波动”更正为“应对货币市场波动”)

路透北京5月1日 -中国国务院总理李克强在周四《求是》杂志刊出的署名文章中称，面对复杂多变的经济运行态势，将保持定力，不随波动频繁的市场起舞，不因莫衷一是的声音变调，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根，即使货币市场出现短期波动，也沉着应对。

李克强补充道，在完善金融市场体系方面，今年的三项重点是放宽市场准入，推进利率市场化，以及建立存款保险制度。

他还表示，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小银行等金融机构。

查看全文请点选:(here)(完)

(编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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