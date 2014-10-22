李克强：前三季经济运行仍在合理区间 并出现积极趋势性变化

路透上海10月22日 - 中国国务院总理李克强周二表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。

据中国政府网，李克强在会见参加亚太经合组织（APEC）财长会的各经济体代表团团长时表示，中国以服务业为主导、新业态加快涌现的结构优化更趋明显，简政放权等改革催生的新发展动力加快成长，就业、节能降耗等指标好于预期。同时，外部环境仍然复杂多变，影响中国经济发展的下行压力和困难依然不小，改革措施充分见效还需一个过程。

“我们对中国经济充满信心，对面临的挑战也不掉以轻心，将以奋发有为的精神状态实现全年主要任务。”他说。

他还指出，中国致力于积极推动亚太区域经济发展与合作，愿同APEC成员一道，推进世界和本地区经济强劲、可持续、平衡增长。希望APEC财长会积极探索亚太经济未来转型发展之路，促进区域经济务实合作，为APEC合作注入新的内容与活力。

出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小，未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。