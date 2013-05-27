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中国财经 | 2013年 5月 27日 星期一 09:02 BJT

李克强：欧元稳定符合中国及整个世界最佳利益

路透柏林5月26日 - 中国总理李克强周日表示，欧元稳定符合中国及整个世界的最佳利益。

李克强与德国总理默克尔在柏林一道出席新闻发布会时表示，中国在欧元区危机期间向欧洲伸出了援助之手。

他说，“我们坚定支持欧洲，希望欧盟能够克服暂时性的困难。”

他说，希望欧元区保持稳定，并重申中国愿意提供帮助。这是互惠互利的，欧洲繁荣有利于欧洲和中国的发展，也有利于整个世界。

李克强在访问欧洲期间表示，希望拓展中国与德国及欧盟的双边合作关系。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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