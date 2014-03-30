金融创新必须以服务实体经济为根本--李克强

路透北京3月30日 - 中国总理李克强近日表示，金融创新必须以服务实体经济为根本，客户满意是衡量金融服务的重要标志。

李克强是在辽宁、内蒙古考察时做出上述表示的。他并表示，国家将专门研究拓宽融资渠道、进一步支持棚户区改造的措施。