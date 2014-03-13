李克强：分类分城施策 推进保障房建设加大棚户区改造力度

路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，让群众住有所居应是政府奋斗的目标，需要根据不同人群的需求，不同城市的情况，分类分城施策。

对于中国的房地产问题，“政府还是要用更多的精力、更大的力度来解决好群众的基本住房需求问题。”李克强在全国人大会议闭幕后的记者会上表示。

他称，今年要继续加大棚户区改造的力度，至少要再改造470万套以上；同时也要推进公租房等保障房建设，并且实行公平分配，让新就业的年轻人和长期进城务工的人员缓解住房困难。“在这方面，我认为干一寸胜过说一尺。”

而对合理的自住需求，也要有相应的政策支持，包括增加普通商品房供应。

“对房地产市场则是要因城因地分类进行调控，抑制投机投资性需求，重在建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。”李克强表示。

根据计划，今年将新开工保障房700万套以上，比去年计划增加70万套，年内基本建成保障房480万套。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。