李克强：积极推进农村综合改革试验

沪综指放量收创逾15个月新高 军工股走势强劲
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京11月6日 -农村改革是中国当前推进改革的重要组成部分。国务院总理李克强表示，要积极推进农村综合改革试验，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营，并以此为龙头配套推进土地管理制度改革。
“农村改革又到了新的阶段，推进农业现代化还得靠改革，”中国政府网周三刊登李克强近日在黑龙江考察时的讲话称，改革要尊重基层首创精神，鼓励因地制宜趟出适合自身发展现代农业的路子，促进多打粮多增收。
他指出，要着力创新农业生产经营体制，在坚持家庭承包责任制的基础上，在保护农民合法权益、尊重农民意愿的前提下，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营。
“以此为龙头，配套推进土地管理制度改革，并带动金融和保险更好地支持服务农业，”李克强称。
他表示，发展现代农业，推进适度规模经营，现代大型农机才有用武之地；而且现代农业要由现代农产品物流网络作支撑，要探索中央、地方和社会多方参与的收储、流通模式。(完)
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。