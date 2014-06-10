李克强下周将出访英国 举行中英总理年度会晤

路透伦敦6月10日 - 英国首相卡梅伦的办公室周二称，中国国务院总理李克强下周将访问伦敦，与卡梅伦举行两国总理年度会晤。

卡梅伦的发言人表示，李克强将于6月17日在卡梅伦的官邸与其见面。去年卡梅伦曾访华。

“首相将与李克强总理会面，他们将探讨广泛的双边问题，包括贸易、投资、商业机会、能源和文化等方面。”卡梅伦的发言人说道。

中国外交部称，李克强还将会见英国女王伊丽莎白二世。李克强在6月16日至21日的欧洲之行期间还将访问希腊。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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