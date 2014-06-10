李克强下周将出访英国 举行中英总理年度会晤

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透伦敦6月10日 - 英国首相卡梅伦的办公室周二称，中国国务院总理李克强下周将访问伦敦，与卡梅伦举行两国总理年度会晤。
卡梅伦的发言人表示，李克强将于6月17日在卡梅伦的官邸与其见面。去年卡梅伦曾访华。
“首相将与李克强总理会面，他们将探讨广泛的双边问题，包括贸易、投资、商业机会、能源和文化等方面。”卡梅伦的发言人说道。
中国外交部称，李克强还将会见英国女王伊丽莎白二世。李克强在6月16日至21日的欧洲之行期间还将访问希腊。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。