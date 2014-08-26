李克强称有信心保持经济中高速增长

中国公募基金一季度盈利1105亿元 混合型基金最赚钱--报载
路透上海4月25日 - 上海证券报周二援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。
路透北京8月26日 - 中国国务院总理李克强表示，有信心推动经济保持中高速增长，向中高端水平迈进。随着改革不断深化，中国经济具有巨大韧性、潜力和发展空间的优势将更加显现。
中央电视台周二晚间报导援引李克强会见津巴布韦总统穆加贝时称，过去30年中国依靠改革开放实现中高速发展，今年面对复杂形势和较大下行压力。
他并称，中国经济运行继续保持在合理区间，中国政府没有采取强刺激措施，还是靠改革激发社会活力和创业，简政放权等催生了大量新企业，促进了服务业等新兴业态发展，结构调整出现新变化，为扩大就业，增加居民收入，实现经济可持续发展发挥了重要支撑作用。
中国上半年GDP(国内生产总值)同比增长7.4%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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