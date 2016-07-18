李克强称中国就业形势总体稳定 但也存在很大压力和隐忧

路透北京7月18日 - 最新一期《求是》杂志刊登中国总理李克强5月在就业工作座谈会上的讲话称，目前中国就业形势总体稳定，但也存在很大压力和隐忧，当前和今后一个时期，中国就业形势依然严峻。

他指出，一方面，虽然中国劳动年龄人口有所减少，但总量仍然很大，还是居世界之首。据测算，未来几年，每年需要在城镇就业的大约有2,500万人，除考虑自然减员腾出的岗位，要保持城镇失业水平不上升，每年城镇新增就业规模不能低于1,000万人，这是稳定就业的底线。

另一方面，中国经济发展正处于爬坡过坎的关键时期，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换，都必然会影响和反映到就业上来。就业总量压力将长期存在，结构性矛盾会更加凸显，这带来了新的挑战。

“当前，世界经济增长乏力，多个国际组织认为是国际金融危机以来最不好的，国内经济下行压力加大，但需要就业的人数不减，就业工作难度更大、要求更高。”李克强称。

他指出，今年高校毕业生人数有765万，创历史新高，还有500多万中职毕业生，都需要就业，军队退役人员的安置必须保证，在化解过剩产能过程中也要防止出现大规模的下岗失业，另外还要给农民工就业留出一定空间。

“我们要充分认识保持新增就业基本稳定的重要性和艰巨性。虽然现在就业形势总体稳定，但潜在风险不可低估。一季度制造业、建筑业的用工需求，降幅都在两位数以上。占全国投资60%以上的民间投资增长明显放缓，特别是服务业投资放缓，其对就业的影响不可低估。”他称。

**把稳就业放在突出位置**

李克强表示，中国推进经济转型、结构调整过程中，要努力创造新的就业机会，使就业总量不断增加；同时，要积极推进就业转型，降低结构性失业风险，这也有利于支撑经济转型升级。

他指出，这几年中国一直在实施积极的就业政策，这个政策取向是不能改变的。但国家出台的鼓励和支持就业创业的政策措施，有些还没有很好落实到位，必须加大力度。落实好积极的就业政策，首先要依靠市场的力量，同时，政府在引导市场创造就业岗位方面也要尽可能创造条件。

“把稳就业放在突出位置，作为制定政策、发展产业、扩大投资的重要导向，确保就业大局稳定。”他强调，要密切关注就业形势变化，及时掌握完整准确的就业和失业数据至关重要；要紧紧盯住就业形势的新变化，加强对苗头性问题的分析研判，为宏观调控提供科学依据；对城镇调查失业率的上升，要保持高度警觉。

同时及时拿出促进就业的实在措施。今年就业压力大，除要落实好已有政策外，还要根据形势变化再出台新的政策措施。有关部门要积极提出政策建议。如劳动密集型产业符合环保等要求，该发展的还是要发展。加工贸易就是劳动密集型的，现在不少都转移到国外去了，这种趋势如果延续下去，国内就业怎么办？

“现在我国对外投资已经超过引进外资，而且大幅增长，从而导致一些产业加速向外转移，对就业造成了直接威胁，要千万注意。”李克强称。

他要求各方面出台政策不能影响就业。全面推开营改增试点，要确保与就业直接相关的行业税负只减不增，比如建筑行业税负无论如何都要只减不增，还有金融行业不能把负担转嫁给企业。

中国二季度末全国城镇登记失业率为4.05%，上半年31个大中城市调查失业率为5%左右。中国人力资源社会保障部此前发布“十三五”（2016-2020年）规划，目标“十三五”期间实现城镇新增就业5,000万人以上，城镇登记失业率控制在5%以内。（完）