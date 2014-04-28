李克强：打破行政区划壁垒建设长江经济带 将实施一批重大工程

路透北京4月28日 -中国国务院总理李克强周一称，将通过改革开放和实施一批重大工程建设长江经济带，要打破行政区划壁垒，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展。

政府网刊登新闻稿引述李克强在重庆的话称，要增强长江运能，以沿江重要港口为节点和枢纽，统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设；要建立健全区域间互动合作机制，更好发挥市场对要素优化配置的决定性作用。

他认为，这对于有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构有重要意义；同时也要避免产业转移带来污染转移，在全流域建立严格的水资源和水生态环境保护制度，控制污染排放总量。

为稳住下行的经济增速，中国国务院上周连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。