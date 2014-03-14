香港《经济日报》：李克强务实 借力市场推改革

（3月14日社评）

总理李克强记者会令外界感平淡，此因李克强风格显和前两任不同，且改革大方向已定，关键在落实，而非宣示新政。惟他仍可加力与市场沟通，增政策透明度，动员市场力量推改革。

去年底的中共十八届三中全会，已就改革大方向定调，更提出经济、金融、社会等60多项具体改革任务，李克强要做的是卷起衣袖，逐项落实。

正如李克强昨指，落实改革势触动利益，阻力不轻，如中央去年下放取消416项行政审批权，落实时却遇利益集团避重就轻、中间梗阻，令改革执行不畅。

李克强的应对之道，并非公开呐喊，而是不断查找难题，与有关部门会商对策，他表示去年召开了40次国务院常务会议，当中便有30次是研究改革。故外界要更及时、准确掌握内地改革形势，非待一年一次的总理记者会，而是要留意约每周一次的国务院常务会议，作直接观察。

惟李克强与外界沟通亦可做得更好。他昨指，改革的基本取向就是让市场发力。对此，若游戏规则愈清晰，市场愈能知所行止，愈能发挥力量促成改革；且政策若有具体指标，更可让社会有效监督政策落实。故中央有需要进一步提高政策透明度，阐明政府与市场的权责，如在金融改革，民营银行的经营范围和监管细则如何？在环保政策上，对不达标的地方政府与企业，应如何问责惩罚？

李克强若能在今后的国务院常务会议与公开场合，就政策细节和执行指标作更详尽解说，自能更有效发挥市场力量对落实改革有事半功倍之效。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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