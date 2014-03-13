中国国务院总理李克强记者会要点摘录(更新版6)

路透北京3月13日 -中国十二届全国人大二次会议周四闭幕，以下为中国总理李克强与中外记者见面并答记者问的要点摘录:

-- 保基本、兜底线、促公平

民生问题是政府工作的重点。今年要着重继续做三件事，即保基本、兜底线、促公平。

第一是保基本。在义务教育、基本医疗、基本养老、住房等诸多方面来构建一个完整的社会保障安全网。要继续巩固和扩大基本社会保障。今年适当时候要提高基本养老金的标准，而且要解决或者说逐步解决碎片化的问题，整合城乡医保，推进养老保险并轨，构建统筹城乡的社会保障网。

第二是兜底线。中国基本保障的标准还是低水平的，基本保障兜不住，还要进行社会救助。前不久我们出台了新的社会救助管理办法，就是要让这些特殊困难群众求助有门。

第三是促公平。要采取措施，尤其在一些领域要有更有效的办法，让就业、求职机会公平，让创业有公平竞争的环境，特别要注重起点公平、教育公平。要继续增加农村贫困地区的学生上重点高校的人数，并且要加大农村贫困地区薄弱学校改造的力度。政府应该创造条件，让每个人都通过自己的奋斗有公平发展的机会，要把公正贯彻到社会的最底层。

-- 中欧经济的融合度会不断加深

推介中国的产品，维护中国企业在海外的正当权益，是作为中国总理份内的事。中国的经济要升级，出口产品也要升级。中国装备走出去可以在世界市场上接受竞争的检验，提质升级。而且这样做也有利于各方，因为中国装备的很多零件是全球采购，一些技术也是从外购买，中欧和相关方面，就装备走出去进行合作可以实现互利共赢。

中欧作为最大的贸易伙伴，规模很大，摩擦难免发生，但只要相互尊重，妥善地协商，可以解决问题。不希望因为个案，丢掉“中欧是最大贸易伙伴”的帽子。

中欧都主张世界多极化，也主张投资便利化。中欧企业相互进入、相互投资，这是大趋势。我们现在正在进行中欧投资协定谈判，相信在此进程中，只要我们对等、公平、便利地推进，为企业创造条件，中欧的相互投资额会不断地攀升，经济的融合度也会不断地加深。

-- 向雾霾等污染宣战

要向雾霾等污染宣战，因为这是社会关注的焦点，已经成为重大的民生问题。

向雾霾等污染宣战，是向粗放的生产和生活方式宣战。我们去年出台了国务院治理大气污染的十条措施，在161个城市进行PM2.5数值的监测，在发展中国家是最多的。这不仅是要让人民群众提高自身防护的意识，更是给政府增加责任。

今年我们主动加压，加大降耗力度，也就是确定能源消耗强度要下降3.9%，而去年实际完成是下降3.7%，这意味着要减少2.2亿吨煤炭消耗。

对包括雾霾在内的污染宣战，就要铁腕治污加铁规治污，对那些违法偷排、伤天害人的行为，政府要坚决予以惩处；对那些熟视无睹、监管不到位的监管者要严肃追查责任。

雾霾的形成有复杂的原因，治理需要长期的过程。但是我们要主动出击，希望全社会，一起努力，持续不懈地奋斗。

-- 房地产问题应分类施策

房地产问题直接关系到居民住房问题。让人民群众住有所居，应该是政府奋斗的目标。我们需要根据不同人群的需求，不同城市的情况，分类施策、分城施策。

政府要用更多的精力、更大的力度来解决好群众的基本住房需求问题。现在中国城镇集中连片棚户区还居住着上亿人，是政府心头之痛。今年中国要继续加大棚户区改造的力度，至少要再改造470万套以上。

我们也要推进公租房等保障房建设，并且实行公平分配，让新就业的年轻人和长期进城务工的人员缓解住房困难。对于合理的自住需求，也要有相应的政策支持，包括增加普通商品房供应。对房地产市场则是要因城因地分类进行调控，抑制投机投资性需求，重在建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

-- 两岸关系和平发展

两岸是手足同胞。去年两岸的媒体共同把“进”字作为两岸年度汉字。这个字可以说反映了两岸关系和平发展的趋势，也反映了两岸民众的期待，我也期待着在新的一年两岸关系有新的进展，再进一步。

两岸关系中重要的内容是人员往来和经贸合作。去年两岸人员往来已经突破800万人次，创历史新高。两岸还在就ECFA后续协议进行商谈，希望早出成果，造福两岸的民众和有关企业。

-- 贯穿改革到经济社会发展的各个领域

党的十八届三中全会提出要全面深化改革，即要把改革贯穿到经济社会发展的各个领域、各个环节。去年以来国务院开了40次常务会议，其中有30次是研究改革相关的议题。其基本取向就是让市场发力、激活社会的创造力，政府尽应尽的责任，让人民受惠。

全面深化改革，在重点领域要有所突破。今年中国还要继续推进简政放权，让市场发力，有效规范地发挥作用；还要把财税金融改革作为重头戏，包括给小微企业减免税费方面有新的举措，给市场助力；以结构改革推进结构调整，深化国企改革，发展混合所有制经济，放宽市场准入，尤其是在服务业领域，像医疗、养老、金融等，让市场增强竞争力。

改革会触动利益，放宽市场准入，增强市场竞争力，现有的一些企业就会感到压力。但为了释放改革红利，让广大人民受惠，我们义无反顾。

-- 中美共同利益远大于分歧

中美关系是世界上最大的发展中国家和最大的发达国家之间的关系。去年习近平主席和奥巴马总统在加州庄园会晤达成构建新型大国关系的重要共识，即互不冲突、互利共赢。

中美对一些问题存在分歧是客观的，但这是合作中的“烦恼”。只要相互尊重，尊重对方的核心利益和重大关切，管控好分歧，平等磋商，尤其是注意扩大中美的共同利益，就可以提升中美关系的水平。

中美的共同利益远远大于分歧，去年中美双边贸易额达到5200多亿美元。同时，中美还正在进行投资协定的谈判，合作潜力巨大，要在增强互补性上多做文章，向有利于中美双方、有利于两国关系稳定的方向走，要择宽处行，谋长久之利。

-- 继续支持香港保持并提升国际金融贸易航运中心地位

在近几年严峻复杂的世界经济环境下，香港能够站住脚跟，保持繁荣，表明香港经济有竞争力。

香港在祖国内地改革开放和现代化建设中，作出了重要贡献。中国现在全面深化改革，促进经济升级，也给香港发展带来更大的空间。

中央对港澳的政策是一贯的、明确的，中央政府也会继续支持香港，保持并且提升国际金融贸易航运中心的地位。

内地在进一步扩大开放服务业。香港在这方面是有专业优势的，近水楼台可以先得月，我相信香港同胞会在未来全球竞争中保持竞争优势，保持繁荣。

-- 中国更注重GDP背后的民生就业

中国在去年并没有采取短期刺激政策的情况下能够实现经济预期目标。今年可能会有更复杂的因素，中国之所以把经济增长率定在7.5%左右，考虑的还是保就业、惠民生，增加城乡居民收入。中国更注重的是数字背后的民生、增长背后的就业。

没有就业就没有收入，也难以增加社会财富。现在全国每年要新增城镇劳动力就业1,000万人以上，还要给六七百万新增的农村劳动力进城务工留有一定的空间，所以要有合理的GDP增速。

既然GDP增长的预期目标是7.5%左右，就是有弹性的、有容忍度的。但这个GDP必须保证比较充分的就业，使居民收入有增长。中国不片面追求GDP，但我们还是需要贴近老百姓的GDP，提高质量效益、节能环保的GDP。

-- 继续推进简政放权

中央政府把简政放权作为改革的先手棋，到现在一年的时间，仅中央政府下放取消的审批事项就有416项。更重要的是它释放了一个强烈的信号，给企业松绑、让市场发力。企业找政府的少了，地方跑北京的少了。

去年新注册企业增加了27.6%，其中私营企业新增30%，这是十多年来最高的。这也表明简政放权是激发市场活力、调动社会创造力的利器，是减少权力寻租、铲除腐败的釜底抽薪之策。十八届三中全会提出，要让市场在资源配置中发挥决定性作用和更好发挥政府作用，简政放权是重要的突破口、切入点。

放管结合都要体现公平原则。当然，我们在推进简政放权当中，也确实遇到了像避重就轻、中间梗阻、最后一公里不通畅等问题。但只能是一抓到底、一往无前。

要继续去啃“硬骨头”，最终目标是正确地处理好政府和市场的关系，市场经济也是法治经济，要努力做到让市场主体“法无禁止即可为”，让政府部门“法无授权不可为”，调动千千万万人的积极性，为中国经济的发展不断地注入新动力。

-- 今年有能力有条件使经济运行保持在合理区间

今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。

今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，这可以说是高难度的动作。

我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间。

中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。去年面临的最大挑战就是经济下行压力加大，一度中央财政收入出现负增长，同时财政和货币政策运用空间又很有限，宏观调控确实面临多难选择。

-- 需要和平稳定的周边和国际环境

中国是个发展中国家，实现现代化需要有和平稳定的周边和国际环境。中国走和平发展道路的决心是坚定不移的，维护国家主权和领土完整的意志也是不可动摇的。两者归结起来还是要维护稳定，为发展创造良好环境。

四邻周边有时候难免有磕磕碰碰的情况，但是只要我们相互尊重、管控分歧、互利互惠，碰出的应该是和谐的声音，而不是刺耳的噪音。

和平友好、和平共处，是四邻百姓的愿望，我们需要一起努力，来扩大利益的交汇点，缩小矛盾点，这样就可以和睦相处，也是造福民众。

-- 中国反腐败会坚持不懈做下去

中国党和政府反对腐败的意志和决心是一贯的。十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央坚持有贪必反、有腐必惩，取得新成效，中国会坚持不懈地做下去。

对于腐败分子和腐败行为，中国实行的是“零容忍”。中国是法治国家，法律面前人人平等，只要是触犯了党纪国法，就要依法依纪严肃查处、惩治。

腐败是人民政府的天敌，我们要用法治的思维，用制度来管权、管钱。今年要继续推进简政放权，而且要加快推进“权力清单”公布，界定权力的边界，防止滥用权力。

对于社会公众高度关注的一些领域，比如像土地出让金收入、矿产权的转让等，中国要全面审计，要通过一系列的制度性措施，让权力寻租行为、让腐败现象无藏身之地。

-- 中国金融和债务问题

对金融和债务风险我们一直高度关注，去年在经济下行压力加大的情况下，中国果断决定全面审计政府性债务问题，这本身表明要勇于面对。审计的结果如实对外公布，表明债务风险是总体可控的，而且政府的债务率还在国际公认的警戒线以下。很多债务还是投资性的，但中国不能忽视其中存在的风险，正在加强规范性措施。下一步，包括采取逐步纳入预算管理，开正门、堵偏门，规范融资平台等措施。

对于“影子银行”等金融风险，中国也正在加强监管，已经排出时间表，推进实施巴赛尔协议III规定的监管措施。中国不能把今天的垫脚石变成明天的绊脚石。我不愿意看到一些金融产品违约的情况，但是确实个别情况难以避免，我们必须加强监测，及时处置，确保不发生区域性、系统性金融风险。

-- 对马航失联飞机中国政府启动全面应急和搜救机制

中国政府已经启动了全面应急和搜救机制，现在到达相关海域的有8艘中国舰船，还有一艘正在驶向相关海域，中国还动用了十颗卫星进行信息技术支持，只要有任何疑点都不能放过。

这是一场国际大搜救，有诸多的国家参与了搜救，中国也要求有关方面加强协调，并且一定要查明原因，找到马航的失联航班，妥善处理相关各方面的事宜。

中国会继续开放，会有更多的中国公民走出国门，这会增加政府的责任。政府要尽职履责，通过加强国际合作来确保在海外我国公民的生命安全。对于中国的航班安全工作，中国一直不敢放松。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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