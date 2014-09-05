李克强：十三五规划应“远近结合” 用结构性改革破解难题

路透北京9月5日 - 中国国务院总理李克强日前主持会议部署”十三五“（2016-2020）规划编制启动工作。他表示，研究编制规划要远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，并需着力用结构性改革破解结构性难题。

中国政府网援引他在周二会议上的讲话并称，要立足国情，认真研究一批对经济发展和结构调整全局带动性强的重大工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显着的重大项目，对解决突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策。

“研究编制‘十三五’规划，要远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，”李克强表示，“既要以五年为主，衔接2020年全面建成小康社会各项目标，又要考虑更长时期的远景发展。”

同时，要着力用结构性改革破解结构性难题，用简政放权激发市场活力和释放发展潜力，用科技创新、大众创业增添经济发展新动能，用提升开放水平拓展发展空间。

"规划不是要挂在墙上，而是要落到地上。要科学论证规划的主要目标任务，使其具有严肃性，重大工程、重大项目必须列入规划将来才能逐步实施，”李克强称。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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