（修正）李克强把脉经济讲话全文释出哪些政策含义？

（修正以调整报道配图）

* 中国总理讲话或释出明年政策主基调仍是积极财政搭配稳健货币

* 稳健货币政策或会更趋中性，而财政赤字规模料不会继续扩大

* 宏观调控更强调合理区间和底线思维，为推进改革争取空间

* 不唯GDP至上，但中国需要至少7%的增速以保就业

作者 沈燕

路透北京11月5日 -中国新一届政府明年的政策基调如何？就在市场聚焦即将于本周末召开的十八届三中全会时，中国总理李克强日前在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告讲话全文刊发，从中亦提前释出不少政策动向。

这包括中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。

“我们的赤字率已经达到2.1%了。这是什么概念呢？欧盟定了一个标准，就是赤字不能超过GDP的3%，当然后来很多成员国没有遵守，超过了。结果大家都知道，出现了欧债危机，从前几年一直持续到现在，一些国家经济增长无力甚至下降、失业率大增，原有的福利也无法保障。”李克强称。

由于本届政府今年执行的财政预算报告是上届政府制订的，而年初中国确定的赤字率是2.1%。尽管在年初的政府工作报告中强调仍在安全线内，但从李克强此次的表态中不难看出，其对赤字规模和财政风险的忧虑。

从中国今年的财政收支情况看，尽管上半年财政收入增幅放缓，但下半年开始逐步回升。前三季度累计完成财政收入9.8万亿元，完成年度计划的77%；而支出9.15万亿元，完成年度计划的66%。

或许是基于对控制财政风险的考量，今年下半年中央政府各部门一般性支出缩减5%，包括对地方转移支付在内的其他经费都在削减；近期财政部发文明确要求，超过9月底仍未落实到具体项目和实施单位的预算资金要收回，这都意味着新一届政府力图缩减开支，以过紧日子的方式来获取更多的财政盈余，防范潜在的财政风险。

可以设想，在仍有逾10万亿的庞大地方政府债务，大量的民生欠帐需要偿还，老龄化社会已经来临的现实面前，中国压缩一般性的财政支出以弥补其它方面的不足，今年从中央政府开始，明年或许就会分解到各地方，以政府带头的紧日子或许才刚刚开始。

而据官方消息人士透露，中国明年将在全国范围内进行公车改革，以减少三公经费的支出。

李克强也在讲话中明确指出，要让人民过好日子，政府就要过紧日子。中央有“八项规定”，政府明确提出“约法三章”，要从“三公”经费上“开刀”。今年中央机关行政经费砍了5%，腾出来的钱其中一项是给小微企业减税，涉及到600万户、上千万就业人员。

从稳健货币政策看，尽管今年的政策提法并没有改变，但相较以往动辙调整利率，存款准备金率等对经济扰动较大的做法，今年的货币政策在执行中显然更偏中性。而在目前广义货币量规模依然庞大的前提下，稳健货币政策或许仍是明年的选择。

李克强提到，今年面对经济下行的压力，政策选择上坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，而是创新宏观调控思路和方式，根据形势变化，采取有效的、有针对性的措施，包括深化改革，释放红利，转变政府职能，为小微企业减税等。

“就货币来说，我们的广义货币供应量M2的余额3月末超过了100万亿元，已经是GDP的两倍了。换句话说，就是‘池子’里的货币已经很多了，再多发票子就有可能导致通货膨胀。大家都知道，恶性通货膨胀，不仅干扰或者说破坏市场，而且会给人民生活带来巨大的副作用和压力，甚至造成人心惶惶。”他称。

据统计，中国9月末广义货币供应量m2余额107.7万亿元，前三季度的GDP(国内生产总值)总量是38.68万亿，前者接近后者三倍。

**创新调控方式，强调合理区间和底线思维**

李克强明确指出，中国稳增长的实质是保就业。而根据测算，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。而到2020年实现全面建成小康社会，中国年均增长速度只要7%就够了。

虽然7%的增长目标早在中国政府制订的十二五规划中就已经提出，但面对中国惯有的“保八”（GDP增幅）情结，李克强提出的创新调控方式显然更强调“合理区间”的底线思维。

从中国总理的表态中可以看出，新一届政府对GDP增速可接受的容忍底限在7%，但这并不意味着中国明年的经济增长目标就会调降至7%。因为根据惯例，在年初设定经济目标时往往会预留一些空间，据此推测2014年中国的GDP增幅目标很可能仍维持在7.5%。

而李克强在今年7月提出“合理区间”表述后，外界不乏各种解读版本，此次他也明确给出答案，下限就是年初人大设定的GDP增长7.5%，上限是CPI(居民消费价格指数)涨幅3.5%。

中国今年前三季度GDP同比增长7.7%，1-9月CPI同比上涨2.5%。

显然，合理区间的设定也为政府的调控和改革预留了空间，包括金融改革，财税改革，社会保障等等，而上述的改革路径或许都将在11月9日-12日召开的十八届三中全会上找到答案。

至于中国政府未来的投资重点，从李克强的讲话中不难看出，包括高铁在内的基础设施投资，以及应对人口老龄化的养老服务业，环境保护，治理大气污染等将是中国政府未来支持投资的主要领域。（完）

(审校 张喜良)

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