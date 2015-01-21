李克强：中国经济基本面总体向好 继续实施积极财政和稳健货币政策

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透北京1月21日 - 中国总理李克强表示，经济发展总体向好的基本面没有改变，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，既不松也不紧，中国会将更多精力放在结构性改革上。
新华社援引他在瑞士达沃斯会见世界经济论坛主席施瓦布时的讲话称，中国经济正向着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演进。
“中国经济提质、增效和升级，不仅为自身未来发展奠定了良好基础，也是对维护世界经济、金融稳定和健康发展的重要贡献。”李克强称。
中国周二公布2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.85%，低于上交易日收盘的20.86%。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。