李克强：中国经济基本面总体向好 继续实施积极财政和稳健货币政策

路透北京1月21日 - 中国总理李克强表示，经济发展总体向好的基本面没有改变，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，既不松也不紧，中国会将更多精力放在结构性改革上。

新华社援引他在瑞士达沃斯会见世界经济论坛主席施瓦布时的讲话称，中国经济正向着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演进。

“中国经济提质、增效和升级，不仅为自身未来发展奠定了良好基础，也是对维护世界经济、金融稳定和健康发展的重要贡献。”李克强称。

中国周二公布2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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