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路透中文国际短讯 | 2014年 3月 13日 星期四 15:33 BJT

李克强称治理污染需要铁腕

中国国务院总理李克强周四表示，雾霾问题已成为中国重大的民生问题，要铁腕治污、严查违法排污、伤天害理的行为，希望政府、企业和民众一起努力、持续治污。他认为，对于雾霾人民群众不仅要提高自身防护意识，政府更应增加责任，今年中国政府将主动加大降耗力度，确定将能源消耗强度下降3.9%。图为李克强在记者会上。路透
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