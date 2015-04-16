李克强称人民币总体处于基本稳定水平 不希望人民币续贬

路透北京4月16日 - 中国国务院总理李克强表示，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

英国金融时报周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，近一段时间以来人民币有小幅贬值，但这不是中国自身造成的，可以说是美元走强造成的。

“我们也希望主要经济体加强宏观政策协调，我们不愿意看见货币竞相贬值的状态出现，那会出现货币大战，逼着人民币贬值，我觉得这对世界金融体系不是个好结果。最后可能导致贸易保护主义，阻碍全球化进程，这是我们不希望看到的。”他说。

他并表示，中国企业不能仅仅依靠或者主要靠人民币贬值来增加出口量，而是应该练“内功”，使自己的产品技术创新，质量有大的提升。

人民币兑美元即期自3月初创下逾两年低点后企稳回升，近一个月在6.20-6.22元区间震荡，目前基本已收复年初以来跌幅。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。