李克强：希望美国采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口

艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透北京7月11日 - 中国总理李克强表示，中方愿同美方推进双边投资协定谈判，争取早日达成互惠的高水平协定；希望美方采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口，在能源及相关基础设施建设等方面以更加积极的姿态开展对华合作。
新华社周四晚间援引李克强会见美国总统奥巴马特别代表、国务卿克里和财政部长雅各布·卢时的话称，中美之间的共同利益远大于分歧，希望双方在能源环境、应对气候变化、基础设施建设等领域打造合作亮点，为两国经济、就业创造双赢机会。
“中方愿同美方保持高层交往，拓展各领域务实合作，加强在重大国际、地区问题上的沟通与协调，尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理矛盾和摩擦，促进中美关系长期健康稳定发展。”李克强称。
第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商于7月9日至10日在北京举行。发表３份联合成果清单。双方同意加强在反恐、执法、反腐、海关、渔业、海事、残障人士保障、能源与气候变化、安全等领域的合作。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透上海5月4日 - 据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。
路透上海5月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9045元附近，较上日贬值约153点。