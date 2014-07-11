李克强：希望美国采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口

路透北京7月11日 - 中国总理李克强表示，中方愿同美方推进双边投资协定谈判，争取早日达成互惠的高水平协定；希望美方采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口，在能源及相关基础设施建设等方面以更加积极的姿态开展对华合作。

新华社周四晚间援引李克强会见美国总统奥巴马特别代表、国务卿克里和财政部长雅各布·卢时的话称，中美之间的共同利益远大于分歧，希望双方在能源环境、应对气候变化、基础设施建设等领域打造合作亮点，为两国经济、就业创造双赢机会。

“中方愿同美方保持高层交往，拓展各领域务实合作，加强在重大国际、地区问题上的沟通与协调，尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理矛盾和摩擦，促进中美关系长期健康稳定发展。”李克强称。

第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商于7月9日至10日在北京举行。发表３份联合成果清单。双方同意加强在反恐、执法、反腐、海关、渔业、海事、残障人士保障、能源与气候变化、安全等领域的合作。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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