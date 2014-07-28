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路透中文国际短讯 | 2014年 7月 28日 星期一 14:35 BJT

李克强称中国经济仍存在下行压力

中国国务院总理李克强称，上半年中国经济运行保持在合理区间，市场预期稳中向好。但也要看到当前仍存在下行压力，必须坚持区间调控，注重定向调控，持续激发市场活力，增强发展动力。他并强调，政府和企业要共同营造公平竞争的市场环境。图为李克强。路透
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