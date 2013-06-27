“李克强经济学”是中国实现可持续发展的正确道路--巴克莱

路透北京6月27日 - 投资银行巴克莱认为，“李克强经济学”恰恰是中国经济实现可持续发展的正确道路选择，未来10年中国年经济成长率将在6-8%之间。

自从3月中旬正式出任国务院总理后，李克强就选择了一条和前任不同的政策道路。巴克莱认为他的政策框架关键点有三个：无刺激、去杠杆和结构改革，因此可以称之为“李克强经济学”(Likonomics)。

巴克莱认为，李克强经济学和日本安倍经济学的不同之处在于，前者更着重主动减速、去杠杆和提高经济质量，而后者则致力于扭转通缩、重新启动经济增长。

“但两者的命运一样，都要由本国结构改革能否成功来决定，”巴克莱在报告中称。

巴克莱对李克强经济学持赞同观点，认为这恰恰是中国经济实现可持续发展的正确道路，预计未来10年中国年经济成长率将在6-8%之间，“除非经济和市场面临突然的崩溃风险，预计决策者不会采取激进的财政和货币扩张策略。”

不过巴克莱也指出，李克强经济学可能会让中国经济成长率和包括汇率在内的资产价格面临进一步下滑风险；该投行下行推演显示，未来三年中国经济可能出现短暂的“硬着陆”，也就是说季度经济成长率将降到3%，但之后经济将快速回升。

中国二季度已经公布的宏观数据并不乐观，二季度经济成长率进一步走低已经是大概率事件。多家投行纷纷调降中国经济成长预估，国际评级机构惠誉今日亦决定将中国2013年成长率预测调降至7.5%，明年预估维持在7.5%不变，但到2015年恐怕会下滑至7%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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